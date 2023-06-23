九把刀新片《請問，還有哪裡需要加強》 黑幫「春風」狂電宋芸樺

九把刀大膽啟用玖壹壹歌手春風擔任男主角，讓春風在戲中與女主角宋芸樺在電影「請問，還有哪裡需要加強」大談戀愛，戲外被宋芸樺稱讚春風在小巨蛋的演唱會也很帥！讓春風懷疑：「真的嗎？」劇中女友馬上說：「真的啊！你在台上認真表演的樣子真的很帥！」

最近春風一直覺得自己的好朋友柯震東和瘦子超帥！他在拍攝知名雜誌訪問時，看到柯震東時更忍不住讚嘆：「哇他真的好帥，五官超精緻的！」然後曾看到瘦子的一段演唱會的表演，還私訊瘦子說：「你真的很帥！」不過宋芸樺卻說春風在小巨蛋的演唱會也很帥。

其實九把刀這次對於春風的演出原本也有許多擔心，畢竟從來沒有合作過，但是有看到春風自己在製作開拍前的表演課都相當認真的上課，就感到很欣慰。同時也因為春風跟九把刀說自己拍電影最大的準則就是不能丟臉！所以九把刀說：「春風有一顆冒險的心和不想丟臉的感覺，才能讓他在『請問，還有哪裡需要加強』的表現如此突出。」

九把刀在拍「請問，還有哪裡需要加強」殺青感言有提到：「這次是他拍電影以來最快樂的一次，幾乎每天都很期待到片場來，有新朋友阿泰春風，還被他弄到哭，這是一個非常珍貴的體驗。很開心他有發揮真性情，而不是演技。」所以這是第一次讓導演九把刀動念想要拍續集的電影。同時他也提到自己首次嘗試黑社會愛情喜劇，他說：「這個世界上的黑幫電影都很迷人，並不代表我們都很喜歡黑幫，而是他地下秩序的故事，脫離了我們對於道德的枷鎖，所以角色可以很自由，他們是兄弟，但是對於愛情也是有所渴求，甚至比一般人更為強烈！」電影7月28日上映。

春風飾演大哥。圖／麻吉砥加電影提供

九把刀大膽啟用玖壹壹歌手春風擔任男主角。圖／麻吉砥加電影提供

《請問，還有哪裡需要加強》電影海報。圖／麻吉砥加電影提供