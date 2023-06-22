日本偶像養成手遊《偶像抽卡收藏》上百角色人設全AI生成

AI 是創作領域的燙手山芋，尤其是最活躍的 AI繪圖，許多創作者都表態抵制，且多數電腦畫圖成果都讓人反感，不過機及使用這些技術的遊戲，已漸漸進入市場。

日本遊戲公司 Canvas Soft 近日發表一款偶像模擬養成遊戲《偶像抽卡收藏》（暫譯，アイドルガチャコレクション），與多數養成模擬遊戲玩法差不多，玩家能在遊戲中選擇角色培養成偶像，與其他玩家競爭；但與眾不同的是，全部登場的角色，包括名稱、台詞對白、插圖立繪、說明，都是 AI 生成的。

圖／アイドルガチャコレクション

Canvas Soft 即日釋出預登錄網站，預計 6 月下旬正式上市，根據公開資訊，遊戲角色共分為 5 種稀有度、各約 20 個偶像角色，由於每位偶像都使用不同插圖，可說至少有 100 個人物的「偶像寫真」是通過 AI 自動生成。

《偶像抽卡收藏》搶先公開 AI 生成角色之一的「永山櫻」（永山さくら）人設，生日 3 月 21 日，現年 18 歲卻只有 145 公分，這位身材嬌小笑容燦爛的偶像，用童顏鼓舞許多人，「從他小小身體發出美妙聲音，能撫慰和療癒那些聽眾的心，永山櫻還在學芭蕾舞，擅長優雅的舞台表演。」滿滿文本目不暇給，是說好像有點……啊外頭有人敲門，寫到這邊去開一下。

圖／アイドルガチャコレクション