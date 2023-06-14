《光速蒙面俠21》21周年驚喜！村田雄介製作特別篇動畫〈BRAIN×BRAVE〉

由村田雄介改編漫畫、稻垣理一郎原作的日本漫畫《光速蒙面俠21》（アイシールド２１）在 2002 年～2009 年間於《週刊少年Jump》連載，今年 12 月將滿發行 21 週年，負責作畫的村田雄介昨（5）晚宣布將推出「BRAIN×BRAVE」特別短篇動畫，未配音的 43 秒預熱短片引爆老粉激情，15 小時內累積 14.2 萬讚。

圖／村田雄介 @NEBU_KURO

《光速蒙面俠21》描述瘦弱的高一生「小早川瀨那」常幫人跑腿而有驚人的移動速度，被美式足球校隊「泥門惡魔蝙蝠隊」隊長蛭魔強迫拉攏入隊，充當著神秘的「光速蒙面俠21」，一路從日本校園爭霸，在與全明星日本代表隊邁向「美式足球青年世界盃大賽」，打倒美式足球的起源國——美利堅合眾國。

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《光速蒙面俠21》曾於 2005 年改編動畫，承襲原作作畫風格獲得不少好評，而在村田雄介釋出的預告影片中，可看見許多熟悉的角色登場，小早川瀨那戴上護目鏡化身光速蒙面俠，與宿敵、王城騎士隊的上進清十郎對抗，開掛繞敵而過。

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