電擊文庫迎30週年！黑星紅白繪製50角色紀念畫 8部新作動畫化消息公開

日本角川（KADOKAWA）旗下輕小說品牌「電擊文庫」迎接創辦 30 周年，為感謝各位讀者，即日起至 2024 年 3 月將舉辦各種慶祝活動，6 月 5 日更推出 30 週年特設網站，請知名插畫家「黑星紅白」（Ina爸）繪製華麗登陸頁大幅插圖。

該插圖集結了電擊文庫旗下作品 50 位角色，從亞絲娜、茵蒂克絲、灼眼的夏娜、芙拉蒂蕾娜……等等名作可愛女角色及男主（忽略ing），據悉該插畫將使用高精細印刷技術來實體印刷，再經過裱框成紀念品出售。

圖／KADOKAWA、電擊文庫、dengeki.com

除紀念畫以外，電擊文庫還推出婚紗為主題的年度海賊本（電撃hp公式海賊本），除了這張 30 週年紀念插圖，額外收錄了性感剪裁的角色圖。

電撃オンライン 網站預告，7 月 15 ～ 16 日期間，官方線上直播節目「電撃文庫30th夏の祭典 Online 2023 powered by ABEMA」，將釋出許多新資訊和當紅作品的內容預告，相關節目時程表如下，各人氣作知名聲優優都會登場。

出演名單順序：

7月15日：梅原裕一郎、楠木ともり、夏吉ゆうこ、松岡禎丞、佐藤利奈、早見沙織、安野希世乃、島﨑信長、日高里菜、うえむらちか、バンダイナムコエンターテインメント ほか

7月16日：逢坂良太、日笠陽子、東山奈央、上田麗奈、高橋李依、福山 潤、田丸篤志、貫井柚佳、山田美鈴、大和田仁美、杉山里穂、菅原慎介、石川界人、瀬戸麻沙美、久保ユリカ、うえむらちか、三澤紗千香 ほか

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9～11 月期間，電擊文庫人氣小說的 12 位作家和插畫家，也將陸續舉辦簽名會，每本作品限量 60 人抽選參加，官方也在日本各地書店舉辦慶祝活動，還有新書抽獎，相關資訊可參考官方網站。

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其他即將登場的電擊文庫小說改編動畫名單如下。

1. 劇場版《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》將於 6 月 23 在日本院線上映：

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2. 《打工吧！魔王大人》第二期 7 月首度放送：

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3. 《魔王學院的不適任者 2》動畫將於 7 月 1 日恢復播出：

4. 《七魔劍支配天下》 7 月 7 日開播：

5. 《豬肝記得煮熟再吃》動畫 2023 年內開播：

6. 《刀劍神域》全新原創劇場版製作中：

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7. 《無名記憶》2023 年釋出動畫化消息：

8. 《異修羅》2023 年釋出動畫化消息：