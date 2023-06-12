《紫色姐妹花》經典片重現！「小美人魚」海莉貝利挑戰黑人女性的命運

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
范塔莎巴里諾(左)和荷莉貝莉在「紫色姐妹花」飾演「席莉」和「妮蒂」姊妹。圖／摘自YouTube
范塔莎巴里諾(左)和荷莉貝莉在「紫色姐妹花」飾演「席莉」和「妮蒂」姊妹。圖／摘自YouTube

自愛麗絲華克獲獎的新版「紫色姐妹花」，今天曝光中文預告，將金獎大導史蒂芬史匹柏1985年拍攝、備受喜愛的同名經典作品，進行大膽創新的詮釋，描述三個女性之間牢不可破又感人肺腑的姐妹情誼。

新版由「為王」導演布利茲巴札沃爾執導，並由史匹柏與當年參演歐普拉溫芙蕾等人擔任製片，主要演員包含「關鍵少數」塔哈吉韓森、「和平使者」達尼埃爾布魯克斯、科爾曼多明戈、柯瑞霍金斯、女歌手H.E.R.、安潔紐艾莉絲泰勒等人。

片中悲苦的姊妹檔「席莉」和「妮蒂」，則分別由首度參與大銀幕演出的范塔莎巴里諾，「小美人魚」荷莉貝利則再度挑戰經典重製。

荷莉貝利自從「小美人魚」之後再演「紫色姐妹花」。圖／摘自YouTube

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
普立茲獎 改編 小說 電影 葛萊美獎 黑人 美國

逛書店

夥伴教練心關係：轉化出團隊高效能

NT$ 330

投資理財規劃（第三版）

NT$ 345

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

數位金融與金融科技（第三版）

NT$ 375

延伸閱讀

《來自地獄的法官》朴信惠女神黑化登場 奉命處決10名惡人

《猛毒最終章：最後一舞》共生體之神現身 除了猛毒馬還有猛毒魚

《你的名字。》第2週特典公開 「暮光款海報」定格分身之時

文策院與Unity合作 開發者提案「U/DAY Taiwan特別獎」徵件中

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。