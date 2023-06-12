《紫色姐妹花》經典片重現！「小美人魚」海莉貝利挑戰黑人女性的命運
改編自愛麗絲華克普立茲獎獲獎小說的新版「紫色姐妹花」，今天曝光中文預告，電影將金獎大導史蒂芬史匹柏1985年拍攝、備受喜愛的同名經典作品，進行大膽創新的詮釋，描述三個女性之間牢不可破又感人肺腑的姐妹情誼。
新版由「黑人為王」導演布利茲巴札沃爾執導，並由史匹柏與當年參演歐普拉溫芙蕾等人擔任製片，主要演員包含「關鍵少數」塔哈吉韓森、「和平使者」達尼埃爾布魯克斯、科爾曼多明戈、柯瑞霍金斯、葛萊美獎女歌手H.E.R.、安潔紐艾莉絲泰勒等人。
片中悲苦的姊妹檔「席莉」和「妮蒂」，則分別由首度參與大銀幕演出的范塔莎巴里諾，「小美人魚」荷莉貝利則再度挑戰經典重製。
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