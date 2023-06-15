漫改劇《我的女神室友斗娜》 秀智化身「純慾姐姐」太性感

由秀智與梁世宗合作主演的漫改劇《我的女神室友斗娜》，將在今年年底上線，秀智為了呈現女主角「斗娜」，換上一頭帶有瀏海、公主切的長髮造型，讓人相當期待她會如何展現「斗娜」的純慾感。近日Netflix官方曝光了全新劇照，再次引起一陣熱議。

《我的女神室友斗娜》改編自韓國人氣漫畫《愛上姊姊的理由》，此漫畫在去年早已完結，後來接手改以韓劇影集形式再次曝光。故事描述女主角「李斗娜」（秀智 飾）從大勢當紅女團Dream Sweet退團，在退出演藝圈後重返大學生活，與一同合租公寓樓層的同校學弟「李元俊」（梁世宗 飾），所發生的愛情故事。

當時選角一出，就引起廣大關注，因為秀智本就與「李斗娜」同為偶像的身分相符，唱跳表演跟本拿不倒秀智，而在漫畫中，「李斗娜」是一個充滿性感、神秘的女人，在秀智身上也能看見相同的純慾感；梁世宗飾演的「李元俊」，是一個內心吐槽相當多的理工男，不過面對斗娜或心儀對象反而會露出不知所措的反差萌。

年初時，秀智曝光了一張劇照，畫面中她靜靜得看的下方一角，身上穿著白色細肩帶上衣，身上披著略大的運動外套，不經意的模樣散發出性感的氛圍，而在日前的Netflix官方上，則是秀智和梁世宗站在遊樂園的旋轉木馬前，背景的燈光模樣，加上梁世宗笑容滿面看著她，兩人對望的模樣，讓整體畫面添上一股濃濃的青春曖昧氣息。

目前除了零星幾張劇照之外，《我的女神室友斗娜》還未開始多加宣傳，其中參與演出的演員，還有李侑菲、朴世阮等人，另外，這部影集由《愛的迫降》的李政孝導演執導，張劉夏編劇改寫完成。

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