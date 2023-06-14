泰國恐怖片又出神作！《幽魂娜娜：重生》最凶女鬼報血仇

電影《幽魂娜娜：重生》改編自泰國知名傳說「娜娜（Mae Nak），在海外上映後廣受好評，越南甚至衝出62億越南盾的亮眼票房成績，影迷盛讚：「泰國恐怖電影從未讓人失望。」台灣將於6月30日上映。

《幽魂娜娜：重生》由泰國恐怖片名導阿迪烈普提（Adirek Phothong）執導，其2013年之成名作《陰緣》以創新的拍攝手法和紮實敘事收穫了一群獨立影迷，編導俱佳的他最近還執筆了Netflix熱播單元劇《屍厲學校：鬼話連篇》和遭嚴格審查的禁忌恐怖電影《Hoon Payon》。

《幽魂娜娜：重生》劇照。圖／車庫娛樂提供

《幽魂娜娜：重生》是繼《淒厲人妻》創下泰國票房紀錄、榮登影史榜首後，再度將「娜娜」搬上大銀幕！傳說中娜娜是個等到丈夫從戰場上歸來的孕婦，沒想到還沒等到老公回來，娜娜就因為難產母子雙亡。

死後娜娜的靈魂未離開，仍停留在家中等待老公回鄉，這段堅貞、催淚的愛情故事近年不斷被改編，讓娜娜的深情形象深植人心。此外娜娜在現代已是重要的民間信仰，不僅可以祈求愛情順利、身體健康，還包括買樂透偏財運，以及泰國男性抽籤決定當兵的籤運，

《幽魂娜娜：重生》劇照。圖／車庫娛樂提供

不過《幽魂娜娜：重生》中，卻顛覆以往設定化身「歷代最驚悚娜娜」，新生代演員普萊詹塔甘（Ploy Janthakan）飾演的娜娜搖身一變成了嚴懲不忠與背叛的凶猛厲鬼，影壇小清新麥普蘭塔（Mai Prangned）這回則出演與男主角間互有情愫的重要角色，在電影中遭遇一系列恐怖經歷，挑戰心理極限。

《幽魂娜娜：重生》劇照。圖／車庫娛樂提供

《幽魂娜娜：重生》故事描述馬克的妻子蒂娜身懷六甲，厄運卻悄聲降臨，一名搶匪闖入家中性侵並襲擊了她，導致肚子裡的孩子流產。正當馬克和警方對搶匪身分一籌莫展時，他們的周遭開始發生一連串詭異事件。《幽魂娜娜：重生》將於6月30日在臺上映。