文策院董事長「蔡嘉駿」上任將滿百日 四大目標升級文化內容產業發展

文化內容策進院董事長蔡嘉駿自3月17日上任以來，即將屆滿百日，在積極拜會產業領袖、朝野立委後，期能在充份與社會各界進行良善溝通，並傾聽最真實的產業建言之下，為文策院日後發展確立共識與目標。蔡嘉駿表示，文策院將以T Content的升級再進化為軸心，與時俱進的隨著最新產業發展脈動、務實推動四大業務方向：

1. 優化作業流程

簡化、優化各種投融資工具、內容開發、人才孵化……等支持方案的送件受理、輔導協助，力求一站式服務，以縮短業者的申請時間。同時將延攬、培養更具影視背景或內容產業相關專業人才，以更有溫度、更貼近產業的語言和業者溝通。

不用苦等久等、在家坐困愁城。

2. 強化基礎建設

因應台灣內容產業普遍為中小企業、甚至是微型企業的現況，將會設立更多內容業者在進入商轉前的「早期開發」、「人才孵化」、「專業課程」、「資源媒合」等基礎建設。

想要上陣衝鋒，先練好基本功。

3. 放大投資力道

銜接文創法修正案中的擴大內容投資抵減的利多政策落地，放大加速國發基金投資內容產業量能。除會更有效率受理業者送件申請外，更將積極主動開拓策略性投資案源；除提供誘因、資源整合等，鼓勵國內大型企業進場參與投資，除了有效引進利於產業長久發展的資金外，更可導入幫助內容產業多元變現、做強做大的商業模式。

除此，文策院將更致力於被投資公司、專案的投後管理與資源媒合、業務助攻，盡全力協助被投資公司、專案的公司治理與商業發展能力雙雙提升。

不止情義相挺，更要湧泉以報。

4. 打開國際通路

除將持續帶領國內業者參與國際展會以外，更將重新規劃資源配置，用更多元管道來打開國際通路與能見度。例如：與各國內容產業中介組織締結穩固友好關係、聘用更多不同區域的專業國際顧問協助業務推展、主動尋求大型國際合製合資案例，更快速將台灣文化、元素往全球大眾視角推進。Taiwan can help,Taiwan can fund.

讓T Content 集結成一股足以影響全球、感動人心的文化黑潮，已經是台灣全民共識的心之所向。蔡嘉駿指出，文策院的任務偉大而艱鉅，「我個人責無旁貸、戮力以赴」，希望社會各界持續一起打拚也繼續批評指教，讓文策院真正得以落實壯大台灣內容、建立民族自信的目標。