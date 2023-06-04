小說改編劇《風起洛陽》 王一博被父親「情緒勒索」結婚

大陸男星王一博因「陳情令」溫潤公子藍忘機一角大紅，之後又多部戲劇作品和綜藝引起關注和討論，令人讚嘆不已的舞台魅力，穿衣也有自己的風格特色，獲得廣大粉絲的喜愛。在龍華戲劇台古裝懸疑探案劇「風起洛陽」中的服裝也受到粉絲討論。

「風」劇中，王一博穿著多套領子敞開一邊的衣服，被觀眾以為是他自己解開未扣回，事實是大唐時期與西域貿易往來頻繁，敞開一邊是胡服風格，是唐朝的潮流時尚，了解後的觀眾笑說「居然可以從劇中衣著學歷史」、「原來王一博到唐朝還是潮男一枚」。

王一博在「風」劇中飾演的「百里弘毅」天資聰穎精通百工之術，以及喜歡美食，有「神都第一名饕」的美名，可以說是古代版的「米其林評論家」，個性是標準理工男、宅男，因為不通人情世故，遇到不喜歡的人事物就「面癱」；被父親「情緒勒索」逼迫與青梅竹馬柳七娘（宋軼飾）聯姻，然而婚禮當天父親卻被殺害。

王一博在演繹得知父親遇害的眼神轉變，將高秉燭（黃軒飾）當成殺父仇人的表情，替父親驗屍時嘔吐的動作，終於明白父親苦心安排，一連串的打擊、遺憾和隱忍，情緒表現得淋漓盡致；對待柳七娘從冷眼淡漠，到後來默許在意，柳七娘的體貼入微個性與黑暗料理，讓百里弘毅開始有了人情味，婚後的相處替此劇帶來了溫暖的甜蜜點與笑點。「風起洛陽」於2日起，龍華戲劇台MOD352，平日晚間8點全台首播。

王一博(左)在「風起洛陽」中被父親「情緒勒索」逼迫娶宋軼。圖／龍華戲劇台提供

王一博(中)在「風起洛陽」中的角色個性是標準理工宅男。圖／龍華戲劇台提供