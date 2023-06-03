金庸《飛狐外傳》翻拍！何潤東不當暖男自稱「陰險狡詐」

大陸「甜寵劇女王」邢菲在古裝武俠陸劇「飛狐外傳」中飾演妙手仁心的醫女「程靈素」，除了在開拍前大量學習醫療知識和針灸技術外，被問到和先前角色的最大不同之處時，她直言：「程靈素比我之前的角色更安靜、更溫柔、更懂事，她心地善良又寬容大量，是非常懂事的小女生。」

邢菲也補充說：「以往出演的角色大多都雙向奔赴，但這次卻有點愛而不得的感覺，所以應該是我演過最虐的角色吧。」提及讓她印象最為深刻的一場戲，「我記得有一場戲是她要把胡斐身上的毒吸出來，這個毒對她來說是致命的毒，但是她卻不顧一切，我覺得她是一個奉獻型的姑娘。」

對於角色，邢菲語帶心疼的說：「其實程靈素心裡藏很多事，包括她的身體也不太好，但這些事情她都不會表現出來，就會讓人覺得這個角色，很容易讓人心疼、揪心，給別人永遠是很好的一面。」

另外，何潤東在「飛」劇中飾演天龍門掌門「田歸農」，正式開播前他開玩笑的在微博發文寫道：「上一次剃頭的角色大家還有印象嗎？早早領便當的那個暖男….但這次卻一點都不暖…他陰險，狡詐，有多壞就多壞….田歸農我們播出見！」那個「早早領便當的暖男角色」，就是「那年花開月正圓」中的暖男「吳聘」一角。「飛狐外傳」2日起，週一至週五晚間7點在愛爾達綜合台全台首播。

邢菲心疼「飛狐外傳」中所飾演的「程靈素」一角。圖／愛爾達電視提供

邢菲(左)在「飛狐外傳」中虐戀秦俊傑，愛而不得令人心疼。圖／愛爾達電視提供