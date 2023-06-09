《週刊少年Sunday》票選人氣女角 毛利蘭獲最有魅力女主角

日本小學館旗下漫畫雜誌《週刊少年Sunday》（週刊少年サンデー）將於 2024 年 3 月創刊 65 周年，為紀念悠久歷史連載無數名作，日本知名動漫新聞網 Comic Natalie 舉辦「人氣女主角」票選，今（31）日公開統計結果，冠軍由《名偵探柯南》毛利蘭拿下，灰原哀緊追在後，再激「柯哀黨」與「新蘭黨」支持者激烈競爭。

圖／週刊少年サンデー＆サンデーうぇぶりヒロイン総選挙

官方為本次票選提名《週刊少年Sunday》作品的 101 名女主角，投票自 4 月 19～28 日期間共十天，累積票數達 275,027 票，票選結果前 30 名人氣王在官網公開，作品刊載時間從 1970～2020 年代劃分，完結漫畫、連載中作品、改編成動畫的都有，網站也為每一位女角做簡介，附上在漫畫中登場的樣子。

圖／週刊少年サンデー＆サンデーうぇぶりヒロイン総選挙

值得注意的是，創刊 30 年《名偵探柯南》角色不僅拿下第一，前 10 名佔據 3 個席次，推估是受到 4 月 14 日當地上映的劇場版動畫《名偵探柯南黑鐵的魚影》影響，日本票房突破 100 億日圓。

但也有人指出是中國網友跨海灌票，結果並不單純：

中国人の不正投票でしょ。そもそも各キャラの投票数公開しないも怪しい。たぶん毛利蘭の投票数は怪しいすぎるじゃない。 — Ka So (@KaSo61745655) 2023年5月31日

《犬夜叉》的阿籬（日暮 かごめ）拿下第三，第 4～ 10 名分別是《名偵探柯南》吉田歩美、《徹夜之歌》七草薺（七草ナズナ）、《只有神知道的世界》中川花音（中川かのん）、《想讓我愛你遊戲快點結束》櫻三玖（みく）、《在魔王城說晚安》栖夜公主（スヤリス姫）、《福星小子》（她來自煩星）拉姆、《楚楚可憐超能少女組》野上葵。

圖／週刊少年サンデー＆サンデーうぇぶりヒロイン総選挙

其他 11 到 30 名如下：

圖／週刊少年サンデー＆サンデーうぇぶりヒロイン総選挙

為了慶祝選舉成功落幕，數本上榜的作品都將開放限時免費閱讀，包括青山剛昌《名偵探柯南》、高橋留美子《犬夜叉》、琴山《徹夜之歌》、若木民喜《只有神知道的世界》、堂本裕貴《想讓我愛你遊戲快點結束》等，使要下載《Sunday Webry》就能直接看 45 集的內容。

圖／週刊少年サンデー＆サンデーうぇぶりヒロイン総選挙

小蘭拿下最有魅力的女主角，新蘭黨狂賀，下方留言各種原地結婚，或小蘭支持者放鞭炮：

新一都出來站台了：