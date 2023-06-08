同名小說改編影集《獵魔士》第三季開播在即 亨利不演傑洛特了

《獵魔士》第三季開播在即，演員們也陸續參加各大娛樂節目宣傳作品，其中一位主要演員梅西亞·西姆森(Mecia Simson)在 Podcast 節目上表示，她認為雖然主角同時也是知名影星亨利卡維爾（Henry Cavill）不會再演傑洛特，但她對於本劇的未來相當樂觀。

梅西亞在專訪節目上說，當她第一時間聽到亨利會離開劇組時，她完全措手不及。不過後續製作人和主要創作團隊向她表示會持續開展這部戲，她就安心不少。因此在持續和劇組人員合作，以及第三季殺青後，她現在認為亨利的離開「不會有太大影響」，因為這是一部有眾多演員、很多元素的戲劇。不過她也認為亨利的退演是令人遺憾的。

亨利卡維爾（Henry Cavill）。圖 / Netflix

在亨利確定退演的 2022 年年底，此事鬧得沸沸揚揚，一度更有粉絲連署將亨利所演的第三季影集，作為完結之作；其後又確定連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）接續演出。而 5 月 28 日稍早 Netflix 官方首度證實，本片會進入第五季，不過製作方並未講明，第五季就會是影集完結篇。

《獵魔士》影集和 CDPR 的電玩遊戲《巫師》皆取材自波蘭小說家安傑·薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）的原著。《獵魔士》影集第三季將於 6 月底開始播出，前 5 集預定於 6 月 29 日釋出；後 3 集則於 7 月 27 日上線。