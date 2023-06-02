蔡依林化身《暗黑破壞神4》莉莉絲 號召玩家獻上罪惡

暴雪娛樂旗下新作《暗黑破壞神IV》即將在 6 月 6 日於全球上市。官方今（26）日宣布亞洲流行天后 Jolin 蔡依林將擔任台灣、香港、澳門之官方代言人，並同步釋出以《暗黑破壞神》三大罪惡之源及蔡依林名曲《惡之必要》所全新共創的年度品牌廣告。

以下為廠商提供原文

人間的惡之必要！形象廣告前衛風格詮釋《暗黑破壞神》三大罪惡之源

《暗黑破壞神IV》台港澳品牌廣告分別透過三段故事詮釋《暗黑破壞神》三大罪惡之源—恐懼、憎恨及毀滅，並以歌曲《惡之必要》傳達正視、擁抱內心黑暗面之必要性，進而轉化為力量。

熱衷在演唱會及專輯作品角色扮演的蔡依林，為了完美詮釋廣告中的人物設定—莉莉絲在真實世界的化身，特地透過莉莉絲的視角揣摩遊戲角色心境。「莉莉絲竭盡所能捍衛她所創造的世界、保護她的孩子，如此充滿創造力和爆發力的女性角色，深深吸引著我。」蔡依林表示：「當你面對內心的恐懼、憎恨、毀滅所產生的困境時，反而更要相信自己有力量可以突破，成為對自己更有掌控力的人物。」

本身也是《暗黑破壞神》玩家的亞洲知名導演陳奕仁親自操刀《暗黑破壞神IV》品牌廣告，以前衛視覺剪輯與華麗影像風格，成功透過日常生活的小角色演繹恐懼、憎恨及毀滅等故事主題，並讓蔡依林的角色詮釋更添層次感。「我覺得莉莉絲是一個複雜的角色，她兼具了人類的脆弱與惡魔的強大，就像 Jolin 一樣，大家覺得她是天后，但她也有凡人的一面。」導演陳奕仁表示：「我們希望廣告創造的是一個正向的世界觀。每個人心中都有不願意面對的惡，但正視自己心裡的惡，才能夠引發它，進而面對它。」

圖／暴雪娛樂

蔡依林重磅代言！號召玩家向莉莉絲獻上罪惡

蔡依林的首發代言人造型以亮眼金髮搭配沉穩卻又霸氣十足的黑色套裝登場，讓莉莉絲人間分身的暗黑惡女風采表露無遺。蔡依林表示：「表演和玩遊戲一樣，即使踏入新的環境讓人感到陌生，但當你和伙伴一起全心投入，就會產生一股團隊合作、相互幫助的驅動力，那種感覺很棒！」

圖／暴雪娛樂

除今（26）日全球首發的《暗黑破壞神IV》品牌廣告外，暴雪娛樂亦將於近日釋出蔡依林與陳奕仁導演的幕後花絮訪談影片，分享拍攝廣告的理念與心得。此外，暴雪娛樂更將於近期推出以 Jolin 代言人形象所打造的暗黑風格互動網站，號召廣大信徒向莉莉絲獻上你的罪惡，一同迎接創世之母 6 月 6 日回歸。

圖／暴雪娛樂

即刻預購！搶先於 6 月 2 日展開烈焰地獄的冒險

《暗黑破壞神IV》玩家將可以透過跨平台連線遊玩及跨平台進度共享在 Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4 沉浸黑暗劇情，進入這個早已被希望拋棄、惡魔橫行肆虐、荒蕪破碎且如同地獄一般的世界冒險，並在聖休亞瑞至今最遼闊、刺激的場景中自由探索，並打造屬於自己的故事。

無論是變化莫測的德魯伊、迅速敏捷的俠盜、專精元素的魔法使、勇猛剛強的野蠻人，亦或是足智多謀的死靈法師，玩家皆能從五種職業中擇一化身意志堅定的英雄，進入這個暗黑的世界。此外，開放式的世界地圖亦將於《暗黑破壞神IV》首次登場！玩家可以在聖休亞瑞的五個多樣態地區中擊退來自地獄的惡魔，分別是久經寒霜的叢林區「碎峰嶺」、強風橫掃的高原區「斯科斯格倫」、滋養多樣生物的沼澤區「哈維薩」、貧瘠荒原區的「大乾原」，以及沙漠遍布的卡爾蒂姆城所處「卡基斯坦」。

《暗黑破壞神 IV》現正開放數位預購中，準備於烈焰地獄展開冒險。購買數位豪華版（台幣 2,819 元）或終極版（台幣 3,119 元）的玩家將可獲得於 6 月 2 日搶先體驗遊戲的資格，及眾多遊戲內物品。