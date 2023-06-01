靈異天后笭菁小說改編電影《化劫》 台劇女神痛失愛女亂拜廟

聯合新聞網／ 台北訊
《化劫》正式海報。(圖／双喜電影 提供)
《化劫》正式海報。(圖／双喜電影 提供)

「本土劇」曾莞婷外型亮麗身材火辣，飾演惡女駕輕就熟，使壞的演技讓人又愛又恨，為求演藝事業突破，在《化劫》首次挑戰愛女如命的極端母親「王舒雅」，為戲瘋癲蓬頭垢面，跟以往形象有極大差異；首次與黃騰浩飾演夫妻檔，並有「高難度」的床戲，儘管一次到位，為求完美表現，主動跟導演要求再來一次，還因太過入戲激動到不小心露點，導演施文翰相當佩服曾莞婷的敬業：「她還大方表示，走光的畫面如果需要，放心用。」

「化劫」乃是流傳於民間一種消災解厄的儀式，曾莞婷在戲裡因幼子夭折精神崩潰，為救回女兒，誤信謠言求助陰廟「卐應宮」，並貢獻八字，導致心智遭到操控；黃騰浩飾演的丈夫趙友志，為了救回妻子不惜拉身邊無辜的人下海，自己也因此付出更多代價。正式海報佈滿咒語、詭異陣法，曾莞婷臉色蒼白，披頭散髮穿著一襲白袍，身體被紅線給困住，相當哀戚，如同海報的警世標語：「向陰廟祈求心願可以有求必應，但你要拿什麼還？」

《化劫》曾莞婷挑戰極端母親，為救愛女慘撞邪，整部電影幾乎披頭散髮打破以往形象。(圖／双喜電影 提供)

為了堆疊王舒雅走火入魔的情緒，劇情還特別安排一場床戲，讓這個放不下執念的母親，擺陣做法向老公求歡，希望將孩子生回來。曾莞婷露出的美背顯示出可怕的「卐」符號疤痕，將一臉驚恐的黃騰浩撲倒在地，兩個人物的情緒轉折複雜很考驗演技。導演表示曾莞婷跟黃騰浩默契十足，該場戲在第一次拍攝時就非常有感覺，但兩個人都相繼提出「再來一次」，並且大讚曾莞婷的敬業：「她隨時都準備好，完全不扭捏。檢查帶子的時候，發現她因為表演太激動而讓胸貼移位露出重點部位，她也坦然回覆不介意為犧牲，可以用。」

《化劫》曾莞婷跟黃騰浩飾演因愛女早夭陷入困境的夫妻檔，還有極具情緒轉折的床戲。(圖／双喜電影 提供)

女神也為了《化劫》不計形象豁出去，頂著憔悴的樣貌，發瘋似的在菜市場遊蕩，尋找陰廟卐應宮，打赤腳走路，甚至在地上爬行，精湛的演出讓人發毛，曾莞婷：「從開拍就沒有鞋子穿，回家洗澡才發現身上多了不少傷口。演這部戲消耗很大的能量、需要全心投入，休息時也要Hold住情緒，但實在太過癮了，我自己看畫面都起雞皮疙瘩了，很有成就感，期待碰撞出新火花。關於，我還蠻尊重神明，相信心存正念都會有好結果，拍戲的時候，我也是懷著尊敬的心，也很平安順利的拍完電影。」《化劫》6月21日全台上映。

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