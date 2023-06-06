《屍體如山的死亡遊戲》死靈法師轉生成高中生 轉折精彩超越漫畫原作

今年四月登場的動畫作品《屍體如山的死亡遊戲》(Dead Mount Death Play 以下簡稱《屍體如山》)是由《無頭騎士異聞錄》作者成田良悟與漫畫家藤本新太共同創作，找來榊原優希、水瀨祈以及內田雄馬等多位知名聲優為這部動畫配音；由《刀劍神域Alicization》、《學戰都市Asterisk》的小野學擔任監督，由Geek Toys公司負責動畫製作。敘述一名死靈法師在最終決戰中轉生至現代日本新宿的故事，故事轉折出人意料，許多內容更是超越漫畫原作，讓喜歡故事的觀眾可以多一分期待。

《屍體如山》故事敘述前世在某個異世界被稱為「屍神殿」(榊原優希 聲演)的死靈法師，因其令人害怕的外表與強大的魔力，導致他遭受教會的圍剿與追殺，在一場攸關世界命運的最終決戰裡，即將慘敗的屍魂殿用盡所有法力轉生到現代的東京新宿，附身在一名剛被殺死不久的少年：波爾卡身上，甦醒過來的他還在適應之際，卻又再一次被殺手盯上，期待能夠在轉生後過著平穩安逸生活的波爾卡，似乎很難如願，他再度捲入日本黑白兩道的勢力紛爭，而他也將利用能夠看見亡靈的「亞眼」解開與自身過去相關的陰謀。

為波爾卡擔任聲優的榊原優希表示：「儘管劇中的角色眾多，但是在成田老師的筆下，每個角色都彷彿有了生命一般，被描繪得很生動，光是每天與死亡為伍、法力強大的死靈法師『屍神殿」，為何會仍然懷著赤子之心，並一心嚮往著平凡的人生，這一切很耐人尋味。」

擔任殺手崎宮美咲聲優的水瀨祈也認為：「美咲是一個身穿學生服且天生愛笑的可愛殺手，個性天真、瘋狂、嗜血、殘忍又充滿好奇心，這讓她成為一個危險的人間凶器，即使揮舞利刃都會帶著魔性又無邪的笑聲，她就像是天使與惡魔的綜合體，彷彿沒有人可以阻擋她的魅力，這讓我在扮演她的時候，都必須一直維持在高強度的神經緊繃狀態，工作結束都有種恍若隔世的虛脫感。」

最後，為情報販子「缲屋匠」配音的內田雄馬也形容「缲屋匠」從不以真面目示人，他永遠都戴著VR頭盔讓自己保持與真實世界的距離，也同時保護自己不被輕易認出，不與任何人深交，但自從波爾卡與美咲闖入他的世界之後，這層「防護罩」是否會被打開？不過內田雄馬也說：「至少跟他們兩人比起來，我的角色正常多了，雖然少不了各種突如其來的驚嚇！幸好在VR頭盔的保護下，神色勉強還能維持正常。」

《屍體如山的死亡遊戲》自4月11日起上架，目前已上架7集，於各大Ani-One專區平台《Ani-One YT 中文頻道 | 巴哈姆特動畫瘋 | KKTV | Hami Video | 中華電信MOD | friDay影音 | MyVideo | LINE TV | CATCHPLAY+ 》上架中，每週二更新。

《屍體如山的死亡遊戲》海報。羚邦提供

波露卡。羚邦提供

宮崎美咲。羚邦提供