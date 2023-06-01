小說改編電視劇《周生如故》 白鹿「水龍頭式哭戲」獲好評

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
白鹿哭戲很獲好評。圖／中天娛樂台提供
白鹿哭戲很獲好評。圖／中天娛樂台提供

任嘉倫、白鹿所主演的古裝虐戀劇「周生如故」「一生一世美人骨」的古代篇，講述戰功顯赫的小南辰王周生辰（任嘉倫飾），因緣際會下收名門貴女漼時宜（白鹿飾）為徒弟，朝夕相處兩人感情升溫，但周生辰曾立誓不娶妻妾、不留子嗣，漼時宜則是被選為太子妃，注定無法相守的兩人譜出一段悲情故事。而過去曾說過自己不擅長哭戲的白鹿，在「周生如故」短短24集中，就有30場哭戲，被誇讚是「水龍頭式哭戲」。

白鹿過去主演過「招搖」、「半是蜜糖半是傷」、「長月燼明」等多部作品，深受大家喜愛，被稱為新一代「」，白鹿談及劇中一開始飾演的角色設定是16歲，她難為情地表示：「劇裡是16歲，不好意思，就是很厚臉皮地演了一個16歲的少女，以後不會再有了！」，為了這部戲她還特別學習手語，當被問到學手語會很難時，她謙虛的表示是跟她對戲的演員會覺得難：「我沒有台詞，只做手語，但是他們要看我的手語，然後要明白我在說什麼，然後再自言自語，對對手來說會比較難」

白鹿談到真正挑戰的是拍攝悲傷的戲份，「對我來說挺不好受的」，就連導演喊卡後，白鹿還是繼續哭，完全停不下來，即使事後再回看那場戲，她還是覺得相當揪心，白鹿也開玩笑形容：「我把這輩子的眼淚都快流光了！」「周生如故」5月31日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。

白鹿哭戲很獲好評。圖／中天娛樂台提供

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