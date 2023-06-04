司法院「法院程序與訴訟權益」系列影片 榮獲美國泰利獎肯定

司法院於今年2月推出8支「法院程序與訴訟權益」系列影片，5月23日獲美國第44屆泰利獎（44th Annual Telly Awards）「社會責任」類別的銅奬。司法院表示，每支宣導影片皆製作多語版本，包含國語、手語、台語、客語、英語、泰語、印尼語、越南語，保障所有人公平近用司法的權利。

成立於1979年的泰利獎，是為表揚優秀的電視節目、短片、廣告等影片製作，有「美國電視節目界奧斯卡」之稱，是世界最大規模的影片及電視類節目獎項，今年參賽作品來自全球、多達1萬3千件，創歷史新高。

司法院獲獎的「法院程序與訴訟權益」系列影片，是由得標廠商以「實拍+動畫」與「打造IP角色」方式製作，獲得「社會責任」類別系列影片（Series-Series: Social Responsibility）銅獎。

司法院發言人張永宏表示，「法院程序與訴訟權益」系列影片是針對刑事、民事及行政訴訟程序，依不同程序身分（如原告、被告、告訴人、證人）製作專屬的程序與權益影片，包括民事訴訟原告篇、民事訴訟被告篇、民事訴訟證人篇、勞動調解篇、刑事訴訟被害人篇、刑事訴訟被告篇、刑事訴訟證人篇、行政訴訟原告篇8支影片，民眾可從中了解法院的出庭流程和應注意事項，保護好自身訴訟權益，減少不必要的擔憂、誤解。

張說，後續將製作家事事件原告篇、家事事件被告篇、民事訴訟上訴人篇、刑事訴訟上訴人篇。

影片連結網址：https://www.judicial.gov.tw/tw/np-2259-1.html

司法院於今年2月推出8支「法院程序與訴訟權益」系列影片，獲美國第44屆泰利獎（44th Annual Telly Awards）「社會責任」類別的銅奬。圖／取自司法院網站