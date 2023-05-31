《強風大背頭》歌曲超魔性！吹出二創迷因潮

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／截取自 YouTube@Yukopi、LOVEMATSU STUDIOS
圖／截取自 YouTube@Yukopi、LOVEMATSU STUDIOS

近期社群吹起一陣強風，一首名為《強風大背頭》（強風オールバック）的歌曲吹出二創潮，甚至有 Coser 以一鏡到底的方式真人重現。

《強風大背頭》於 3 月中發佈，是ゆこぴ作詞作曲的 VOCALOID 日語原創歌曲，由 AHS 社小歌姬「歌愛雪」（歌愛ユキ）負責演唱。歌詞主要是在講人生被超強勁的風不斷地吹襲，導致原本好好的髮型，被強風「梳」出了一個「大背頭」。（※編註：大背頭為一種髮型，主要將頭髮往後梳，有如背到頭上）

本首歌不只旋律魔性，由繪師小津負責的插畫同樣超有戲。歌曲 MV 中，應是就讀小學年紀的小女生面著強風不斷往前進，期間搭配音樂，還掏出書包裡的直笛吹奏。海外網友便以此為藍本，繪製二創插圖，各式各樣的人物都來給風吹。

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不只跟「風」，也有人親自演繹。超有梗 Coser「LOVEMATSU」直接著裝成小學生，踏上跑步機，直接把 MV 給演一遍。由於歌曲動畫有風速強弱之分，因此跑步機也會隨著歌曲調整速度。另外，LOVEMATSU 該吹直笛的時候也拿出來吹，有一幕必須要劈高麗菜他也直接開剁，整個忙到不行。

說到 LOVEMATSU，角落過去曾分享過他整裝打扮，重現《I'm Your Treasure Box》瑪琳搖的惡搞演出，且不只再現動作，連配音跟獻唱也親力親為，演出相當賣力。

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