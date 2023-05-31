《強風大背頭》歌曲超魔性！吹出二創迷因潮
近期社群吹起一陣強風，一首名為《強風大背頭》（強風オールバック）的歌曲吹出二創迷因潮，甚至有 Coser 以一鏡到底的方式真人重現。
《強風大背頭》於 3 月中發佈，是ゆこぴ作詞作曲的 VOCALOID 日語原創歌曲，由 AHS 社小歌姬「歌愛雪」（歌愛ユキ）負責演唱。歌詞主要是在講人生被超強勁的風不斷地吹襲，導致原本好好的髮型，被強風「梳」出了一個「大背頭」。（※編註：大背頭為一種髮型，主要將頭髮往後梳，有如背到頭上）
本首歌不只旋律魔性，由繪師小津負責的插畫同樣超有戲。歌曲 MV 中，應是就讀小學年紀的小女生面著強風不斷往前進，期間搭配音樂，還掏出書包裡的直笛吹奏。海外網友便以此為藍本，繪製二創插圖，各式各樣的人物都來給風吹。
《不當哥哥了！》緒山真尋
強風オールバック#おにまい #おにまいお絵描き pic.twitter.com/OsPVUBPtVr— 【お兄ちゃんといっしょ（5/28）】屑屋の久六【（お兄23）参加します！】 (@ximu_shilang) 2023年4月23日
《Lycoris Recoil 莉可麗絲》千瀧貼貼
#強風オールバック #リコリコ— ながしろ@イラスト (@nagashiro279) 2023年4月23日
ちさたきで強風オールバック
※本家様トレスあり pic.twitter.com/CN4Tbj4p9S
《斯普拉遁》
#強風オールバック— 八野ハナ。 (@Bee_Hachino) 2023年4月27日
司令の強風オールバック。 pic.twitter.com/XgcQSbya9q
hololive 白上吹雪、大神澪、角卷綿芽、貓又小粥跟戌神沁音
フブちゃん— トリモモ (@TKMN01113) 2023年4月24日
強風オールバック#絵フブキ #強風オールバック #イラスト pic.twitter.com/RCS7zyftZJ
みぉーん🐕— トリモモ (@TKMN01113) 2023年4月24日
強風オールバック#みおーん絵 #強風オールバック #イラスト pic.twitter.com/NU5GutPwwF
どうしても描きたかった強風オールバックわためさん— ふゆ🐏 (@x_fu_yu_x0) 2023年4月28日
※トレス pic.twitter.com/3NyJqSU42c
色々とご指摘があったので、再再UPです！笑— トリモモ (@TKMN01113) 2023年4月28日
ホロライブゲーマーズ🎮強風オールバック🌪#絵フブキ #みおーん絵 #絵かゆ #できたてころね #強風オールバック pic.twitter.com/OxULw1dPfC
不只手繪跟「風」，也有人親自演繹。日本超有梗 Coser「LOVEMATSU」直接著裝成小學生，踏上跑步機，直接把 MV 給演一遍。由於歌曲動畫有風速強弱之分，因此跑步機也會隨著歌曲調整速度。另外，LOVEMATSU 該吹直笛的時候也拿出來吹，有一幕必須要劈高麗菜他也直接開剁，整個忙到不行。
說到 LOVEMATSU，遊戲角落過去曾分享過他整裝打扮，重現《I'm Your Treasure Box》瑪琳搖的惡搞演出，且不只再現動作，連配音跟獻唱也親力親為，演出相當賣力。
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