「女鬼橋2：怨鬼樓」植入AR遊戲 坎城影展版權賣逾10國

奚岳隆導演再度執導的「女鬼橋2：怨鬼樓」，在正舉行的法國坎城影展中售出好成績，香港、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、尼泊爾、菲律賓等10個國家都爭相取得戲院版權，這也是自2018年的「比悲傷更悲傷的故事」後台片在海外預售版權最多的電影。

首次以靈異校園傳說改編成鬼片的驚悚之作「女鬼橋」，在2020年寫下6000萬全台票房的佳績，今年推出「女鬼橋2：怨鬼樓」獲得文策院「內容開發專案計畫」劇本開發支持，故事以大學校園大忍館的逆八卦鎮煞樓，具有冤鬼魂魄進得來出不去的靈異功能，結果變成許多鬼魅事件的聚集地。而多年前曾經發生學生在電梯中撞邪事件，如今又因為一群學生為設計體驗AR遊戲時使用了招魂儀式之後，竟無意間開啟了未知之門…。

「女鬼橋2：怨鬼樓」不僅在特效化妝、視覺特效上工作團隊著墨出更加精彩的驚悚效果之外，同時也讓AR遊戲情境的故事情節增添鬼魅恐怖的氛圍。尤其是主角們在虛擬與現實之間交錯的劇情中，被怨念、執念深化的厲鬼纏身，他們要如何找到解方才能逃出生天，不僅讓國際片商毫不猶豫買單，也絕對是今年下半年最值得影迷引頸企盼的恐怖電影！

故事講述就讀文華大學的連裕婷（王渝萱飾演），自從3年前哥哥在校園發生意外後昏迷不醒，裕婷一直想完成哥哥用畢生心血設計的AR遊戲。然而，當她與同學們在進入最後實測階段時，眾人卻開始發生離奇詭譎的靈異事件，而裕婷也在無意間發現哥哥昏迷不醒的原因…。「女鬼橋2：怨鬼樓」於10月13日全台正式上映。

王渝萱飾演就讀文華大學的學生。圖／樂到家國際提供

林哲熹(左)、王瑜萱主演的「女鬼橋2：怨鬼樓」於10月13日全台正式上映。圖／樂到家國際提供

林哲熹主演的「女鬼橋2：怨鬼樓」於10月13日全台正式上映。圖／樂到家國際提供