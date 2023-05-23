繼續吸獨！《孤獨搖滾》劇場總集篇明年春季上映 新單曲〈光の中へ〉歌詞MV公開

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／はまじあき／芳文社・アニプレックス
圖／はまじあき／芳文社・アニプレックス

！》今（21）日稍早於東京 Zepp Haneda 舉行團結 Band 首場實體 Live 演唱會「結束バンドLIVE-恒星-」，過程中驚喜宣布總集篇確定上映的消息，預計 2024 年春季播出。

除此之外，官方同步釋出團結 Band 新單曲〈光の中へ〉的歌詞 MV，全曲長近 4 分半鐘，由小孤獨的背影、彈吉他的英姿，為「吸獨」交織出新樂曲的聽視覺饗宴。

收錄〈光の中へ〉及〈青い春と西の空〉兩首曲子的專輯預計會在 5 月 24 日開賣，售價含稅 1,320 日圓，欲入手的粉絲可留意時間。至於上架 Apple Music、Spotify、LINE Music、YouTube Music 等串流平台的時間落在日本時間 5 月 22 日 00:00（台灣時間 5 月 21 日 23:00）。

有興趣了解更多總集篇及新歌後續資訊的讀者，可追蹤官方推特或官方網站。

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