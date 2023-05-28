動畫版《無神世界的神明活動》 在異世界創教對抗邪惡皇國

人類從什麼時候開始產生對宗教與神明的信仰與依賴？這個自古以來影響無數哲學、藝術、創作與想像甚至讓人無悔犧牲生命、花費大量金錢的問題，至今答案仍舊莫衷一是；但日本人氣作者朱白葵與漫畫家半月板損傷卻大膽地開啟了假設：「如果人類生活在完全沒有神的世界裡會是什麼樣子？」、「如果人類開始了神明信仰的最初階段又會是什麼樣子？」兩人聯手展開了作品：《無神世界的神明活動》(《神無き世界のカミサマ活動》)，於2019年6月開始漫畫連載就獲得極大的迴響，並在今(2023)年4月上架首播，將這部知名作品推向各大平台。

在《無神世界的神明活動》中，男主角卜部征人(聲：榎木淳彌)被父親捧為新興宗教接班人，為了進行傳位儀式，教徒們將他綁入木桶中扔進大海裡，父親堅信只要他信仰堅定，神明一定能助他渡過這場劫難；不料，大難不死的征人被阿爾拉爾(聲：花澤香菜)姊妹倆救醒後，發現自己竟然身處一個沒有神明的世界，除了有一個皇國統治著周邊的村落外，人民都過著日復一日的農耕生活。

直到有一天皇國下指令進行「終生」的政策，軍隊派人執行阿爾拉爾姊妹的死刑，無力阻止軍隊暴行的征人，用盡全力向神明祈禱，彷彿神蹟般，神明「御靈」(聲：鬼頭明里)在眾人面前現身，施展壓倒性神力擊退皇國軍，成功拯救所有人；但征人明白，此舉無異向皇國宣戰。為了保護村民，打倒皇國，征人只能依賴神明「御靈」的力量，但在沒有信徒的世界裡，「御靈」的神力已經全部耗盡，為了能在短時間內恢復足夠與皇國對抗的力量，征人必須讓從來沒有接觸過信仰的村民們在最短時間內成為信眾，信眾越多「御靈」的神力就越強，原本一點都不想承接父親宗教的征人，竟然在一個沒有神明的世界裡展開傳教的能力，他能在皇國大舉入侵之前，幫助「御靈」恢復原本足以毀天滅地的神力，保護眾多無辜的村民嗎？

《無神世界的神明活動》動畫版請來榎木淳彌(《咒術迴戰》虎杖悠仁)聲演卜部征人，鬼頭明里(《鬼滅之刃》竈門彌豆子)聲演神明「御靈」；榎木表示，這部作品前期偏向喜劇，背景類似中世紀歐洲，進入這個世界的征人除了宗教的知識外沒有其他強項，他必須用盡一切手段讓村民們加入信仰，在演出上是不小的挑戰；而聲演「御靈」的鬼頭明里說：這次詮釋神明的方式很不一樣，不是高高在上，反而更像是征人的「夥伴」，私底下，「御靈」偶爾會被征人捉弄，打鬧的過程十分輕鬆有趣。

除了以上兩位知名聲優外，還有聲演阿爾拉爾的花澤香菜在劇中是個對征人有好感的呆萌女孩，姊姊謝爾莉爾由上板堇聲演，是個無酒不歡的開朗大姊；而曾經在《電影版 咒術迴戰 0》中為乙骨憂太配音的緒方惠美，這次在劇中再度反串神秘的帥哥克倫，他的身分不僅只是村民，他甚至會間接推動劇情的展開。

《無神世界的神明活動》自4月18日起，目前已上架7集，於各大Ani-One專區平台《巴哈姆特動畫瘋 | KKTV | Hami Video | 中華電信MOD | friDay影音 | MyVideo | LINE TV | CATCHPLAY+》上架中，每週二更新。

阿爾拉爾與征人。羚邦提供

御靈。羚邦提供

克倫與謝爾利爾。羚邦提供