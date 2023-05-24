臺灣原創劇集「不良執念清除師」動畫解密

八大戲劇台奇幻劇「不良執念清除師」，播出以來話題連連，劇中曾敬驊手寫書法連結怪物，從喪屍姚淳耀、紋身仕女黑嘉嘉到人行道爸爸鄭人碩等等，都引發討論，其實幕後動畫出自「沸騰了映像」團隊，該團隊也為「人選之人-造浪者」、「火神的眼淚」做動畫特效，八大也特別前往專訪動畫團隊聊及製作概念。

對於「不良執念清除師」的動畫製作，「沸騰了映像」特效總監凃維庭表示，「不良執念清除師」屬於寫實特效，難度雖高，但可從現實生活中的體驗視覺去作參考，它主要很大的程度是在創意表現。一方面要符合導演對文本創作的堅持，但要把創意跟文本想像融合在一起，是這類型題材困難的部份。

劇中經常出現的紅絲線，它代表的意義又是什麼？對此涂維庭解釋，線的形體它有糾纏的意象在裡面， 跟導演寫的劇本描述執念是一樣的，人心不斷的糾纏，兩個概念在形式上很符合，紅絲線的想法跟概念很好，因此便以這個為出發點來延伸。

另「不良執念清除師」曾敬驊飾演的「蒲一永」遭遇意外陷入昏迷，醒來後發現自己透過毛筆字與怪物有溝通的超能力，特效專案管理王懷玉說，主角在書寫毛筆字的時候，墨從心裡的那個概念去發想出來，讓它纏繞在他手上去匯入到寫的字裡面，在這個過程中因為他正在思考這個執念，執念的紅線就會跟他所寫出來的力量去做交纏，有點像渡化這些執念去做的創意發想。

此外，曾敬驊戲中的夢境都是在綠棚裡面拍攝，王懷玉進一步說明，因為動畫的角色跟實際的演員是要有互動的，所以怪物的比例也很重要，太小少了緊張感，太大畫面又很臃腫，因此要花很多時間去想像畫面跟美感上的營造。

「沸騰了映像」團隊也分享黑嘉嘉飾演的紋身仕女，紋身女本身是一種顏料，因此以顏料流出然後慢慢發揮、消失來作呈現，劇情上她是比較唯美的感覺，流動上也讓它呈現出緩慢且漂亮的。「不良執念清除師」5月27日將播出最終回。

「不良執念清除師」劇中很多動畫。圖／八大提供

「不良執念清除師」幕後動畫團隊是「沸騰了映像」。圖／八大提供