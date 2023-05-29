恐怖生存遊戲《黎明死線》跨界連動 「尼可拉斯凱吉」 新殺手與人類曝光

聯合新聞網／ 遊戲角落 KYLAT
圖／Dead by Daylight、尼可拉斯凱吉
圖／Dead by Daylight、尼可拉斯凱吉

《黎明死線》（Dead by Daylight）團隊宣布，曾演出《變臉》、《絕地任務》、《遠離賭城》、《國家寶藏》以及《超吉任務》等的尼克拉斯凱吉（Nicolas Cage）很快就要將這款納入他漫長的履歷中，這位影帝將在接下來的特別活動中，正式加入這款非對稱線上恐怖生存遊戲。

開發團隊 Behaviour Interactive 最近在推特等平台上釋出了一支揭露尼可拉斯凱吉即將將入這款遊戲的前導預告片，表示他「即將來到你附近的領域」。此外，團隊也證實了新殺手 SINGULARITY 跟人類陣營新角，而更多關於凱吉將如何加入《黎明死線》的資訊將會在 7 月 5 日正式公開。

在這之前導預告中，觀眾能夠看到某種凌亂的片場，並聽到凱吉的口白，表示「再也沒有比想像力更強大的能力。我們可以塑造現實的結構，改變你所認知的一切。」

可以確定的是，這當然並非《黎明死線》首次展開出乎意料的活動，光是上個月，本作就與 PlayStation Plus 遊戲《Meet Your Maker》展開過一場跨界活動。除了常常與包含《月光光心慌慌》、《七夜怪譚》、《驚聲尖叫》、《養鬼吃人》、《德州電鋸殺人狂》和《奪魂鋸》等各種經典恐怖電影和 Netflix 熱門影集《怪奇物語》展開合作，並推出相應的殺手與生存者陣營角色之外，本作還曾與《惡靈古堡》和《沉默之丘》等遊戲連動，甚至還與《進擊的巨人》舉行活動。

另一方面，尼可拉斯凱吉最近則在最新喜劇電影《吸血鬼特助：雷菲爾》中飾演了主角殘暴又自大的上司－德古拉。至於凱吉在這次的《黎明死線》合作活動中到底將會扮演什麼樣的角色，目前仍然是個未知數，粉絲們似乎也只能靜靜等待 7 月 5 日的來臨。

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