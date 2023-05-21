泰國真實慘案改編　恐怖片「邪厄」神祕三角圖騰太詭異

泰國恐怖片「邪厄」上映後口碑爆棚，勇奪台北新片票房冠軍。而在電影中的象徵邪教的神祕三角符號亦引發熱議，周末「泰國正宗邪門誦咒團」戲院巡迴活動時，觀眾散場興奮地蓋上三角圖騰印記符號直呼：「看完電影馬上加入邪厄誦咒團，超有趣！」電影「邪厄」上映首周掀起觀眾互動熱潮。

電影「邪厄」充滿許多詭異物品及邪教的祭祀神壇與象徵邪教的恐怖印記，男主角蘇格拉瓦卡那諾Sukollawat Kanaros日前接受訪問時表示自己最害怕的是邪教的神祕三角圖騰，他說：「拍攝現場到處都是這個三角圖騰，連我女兒、以及我自己身上還有這個標誌，更可怕的是出租去的房子裡到處都是以血跡塗成的三角邪教圖騰，拍攝時真的覺得太恐怖了！」在電影中散播三角圖騰邪教力量的教母，由泰國資深女星彭帕克西里古爾Penpak Sirikul飾演，她則透露在拍攝電影時，最害怕的就是詭異的木偶，拍攝現場甚至沒有人敢去觸碰它。電影現正熱映中。

觀眾散場興奮地蓋上三角圖騰印記符號加入邪厄誦咒團。圖／CATCHPLAY提供

電影「邪厄」中血跡塗三角邪教圖騰令人恐懼。圖／CATCHPLAY提供