泰國真實慘案改編　恐怖片「邪厄」神祕三角圖騰太詭異

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
電影「邪厄」中血跡塗三角邪教圖騰令人恐懼。圖／CATCHPLAY提供
電影「邪厄」中血跡塗三角邪教圖騰令人恐懼。圖／CATCHPLAY提供

恐怖片「邪厄」上映後口碑爆棚，勇奪台北新片票房冠軍。而在中的象徵的神祕三角符號亦引發熱議，周末「泰國正宗邪門誦咒團」戲院巡迴活動時，觀眾散場興奮地蓋上三角圖騰印記符號直呼：「看完電影馬上加入邪厄誦咒團，超有趣！」電影「邪厄」上映首周掀起觀眾互動熱潮。

電影「邪厄」充滿許多詭異物品及邪教的祭祀神壇與象徵邪教的恐怖印記，男主角蘇格拉瓦卡那諾Sukollawat Kanaros日前接受訪問時表示自己最害怕的是邪教的神祕三角圖騰，他說：「拍攝現場到處都是這個三角圖騰，連我女兒、以及我自己身上還有這個標誌，更可怕的是出租去的房子裡到處都是以血跡塗成的三角邪教圖騰，拍攝時真的覺得太恐怖了！」在電影中散播三角圖騰邪教力量的教母，由泰國資深女星彭帕克西里古爾Penpak Sirikul飾演，她則透露在拍攝電影時，最害怕的就是詭異的木偶，拍攝現場甚至沒有人敢去觸碰它。電影現正熱映中。

觀眾散場興奮地蓋上三角圖騰印記符號加入邪厄誦咒團。圖／CATCHPLAY提供

電影「邪厄」中血跡塗三角邪教圖騰令人恐懼。圖／CATCHPLAY提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
泰國 電影 改編 邪教

逛書店

學會走圖SOP：讓技術分析養我一輩子

NT$ 360

打開網路就有錢：我靠自媒體與投資理財打造多元獲利模式

NT$ 300

AI 的它時代，臺灣企業的大機遇

NT$ 338

糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典

NT$ 384

延伸閱讀

《四方館》檀健次闖進「窩囊廢」賽道 愛耍嘴皮愛喝酒

《影后》入選釜山影展 楊謹華x謝盈萱x陳庭妮三姝同台競美

《流氓驅魔師》神棍天命不可違 東方「奇異博士」登場

《魔戒：洛汗人之戰》大女主赫拉智計無雙 領軍抗擊外敵

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。