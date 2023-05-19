初音未來×東京國立博物館！聯名浮世繪始祖《回眸美人圖》超可愛

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／初音ミク 公式@cfm_miku
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克理普敦未來媒體（Crypton Future Media）以 Yamaha 電子音樂語音合成軟體 VOCALOID 2 為基礎，開發販售的 Vsinger 今（31）日迎來 15 歲生日，在全球最大電子歌手音樂平台 Karent 的特設紀念網站，收錄了由初音演唱的歷來歌曲，還有為期兩天的生日祝福留言活動即日開跑。

以初音未來為中心，連同鏡音鈴、鏡音連、巡音流歌、MEIKO、KAITO 等 VSinger 一起舉辦的活動「魔法未來」（MAGICAL MIRAI）同時迎來 10 周年，該企劃包括 3DCG 演唱會及樂曲創作，本次以「復古未來」為主題，除了大阪和東京會場，還新增了札幌會場，更多活動資訊可前往官方網站查詢

圖／初音ミク 公式@cfm_miku

初音未來 15 周年紀念 AMP 公仔抽獎活動同步舉辦：

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另一方面，東京國立博物館歡慶 150 週年，除了發布支援簡體中文、英文、韓文與日文的特設網站，今（31）日更宣布與剛滿 15 歲的初音未來合作，以「之組」菱川師宣 17 世紀繪製的名作《回眸美人圖》（見返り美人図）為基礎，9 月 6 日起開始販售初音版《回眸美人圖》壓克力厚磚相片、壓克力立繪以及掛軸、杯墊、文件夾等周邊，東京國立博物館平成館 1 樓也將有相關展覽，預計日後將有更多商品情報與活動，詳情可參考官方網站

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日本 浮世繪 初音未來 虛擬歌手

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