《慾望城市：華麗下半場》編劇搶先暴雷　客串嘉賓超大咖

經典美劇《慾望城市》重啟版《慾望城市：華麗下半場》時隔17年在去年開播，女主角四缺一，最能代表「慾望」莎曼珊（金凱特羅 飾）以搬去倫敦，僅與凱莉（莎拉潔西卡派克 飾）用傳訊息的方式呈現。重啟版中不僅許多要角都回歸，且在第一季中也迎來許多重大變故，讓資深劇迷們難以接受，不過也期待接下來幾人的發展。日前，曾任《慾望城市》六季編劇，以及重啟版《慾望城市：華麗下半場》編劇的麥可派翠克金（Michael Patrick King）接受《Entertainment Weekly》專訪，透露了第二季的劇情與客串嘉賓。

凱莉和艾登在「慾望城市：華麗下半場」牽手走在街上，疑似舊情復燃。圖／摘自IG

※本文內容涉及大量劇透，請自行斟酌閱讀。

讓我們來快速複習一下《慾望城市：華麗下半場》第一季重大改變，首先是好不容易跟凱莉走到最後的「大人物」（克里斯諾斯 飾）在家中騎派樂騰（Peloton）運動腳踏車心臟病發猝死（還因此讓派樂騰股價大跌）。接著重回校園的米蘭達（辛西亞尼克森 飾）發現自己有酗酒問題，並透過凱莉認識喜劇演員Che（莎拉拉米雷斯 飾）與他昏內出軌，接著向史帝夫（大衛艾根柏 飾）提出離婚，放棄學業飛到洛杉磯追愛。夏綠蒂的女兒蘿絲在青春期碰上性別認同問題，讓她一時之間很難接受，好在她與老公兩人最後決定支持孩子，才終於決定擁抱新事物，坦然接受孩子的轉變。

圖／擷自instagram

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《慾望城市：華麗下半場》編劇麥可派翠克金在訪談中提到在過去的25年裡，凱莉、米蘭達、夏綠蒂、莎曼珊這些角色對劇迷來說，已在最後結局中有了既定印象。因此在重啟版中的大幅更動必定會引來不同的聲音，對此他認為有大量的討論才表示團隊們並沒有走回過去老路。關於第一季有許多沉重、悲傷的氛圍，麥可派翠克金說道：「生命是短暫的，所以要活下去。《慾望城市：華麗下半場》就像當一個朋友經歷了一些困難，然後你鬆了一口氣，因為他們從中走出來，他們又找回了自己。」他補充：「在《慾望城市：華麗下半場》讓凱莉經過黑暗時期之後，原版《慾望城市》就顯得有趣得多。光看劇名，有性，也有城市、有那麼多餐館，還有那麼多紐約。它真的比我在劇中看到的還要城市化，當原版《慾望城市》很好的時候，我們展示了四個人都在經歷同一個問題的不同版本，那就是，你如何實現自我？這就是我們做更多角色刻劃的原因。」

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麥可派翠克金形容第二季宛如大型的盛宴，每個角色的支線就像是不同的主菜佳餚，包括米蘭達與Che、凱莉跟之前官方劇透的「人氣前男友」艾登肖（約翰科貝特 飾）。他表示在第一季賜死大人物之後，第二季他就決定要讓艾登回來，他說道：「當他出現時，所發生的一切都是撰寫劇本的樂趣和謎團的一部分，以某種方式給予人們他們期望的東西，同時想辦法讓人們成長並反思想成為這樣的人。」艾登最後一次現身是電影版《慾望城市2》裡，已是有婦之夫的他跟凱莉在阿布達比熱吻，此舉也暗示艾登的婚姻關係似乎沒那麼穩固。對此麥可派翠克金表明不會讓艾登成為背棄妻子的人，並強調這是最大程度的暴雷，艾登是單身的狀態，他們倆都單身並重逢，觀眾知道凱莉恢單的原因，但並不清楚艾登的。

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另外，在原版《慾望城市》飾演《VOGUE》雜誌主編Enid Frick的甘蒂絲柏根也將回歸演出。女權領袖格洛麗亞斯泰納姆（Gloria Steinem）則會客串飾演自己。英國歌手山姆史密斯（Sam Smith）也會在第二季參一咖，今年二月他在個人IG上傳自己在片場的照片，並神秘寫下：「在片場搗蛋。」據說他私下擁有一條Sam英文字母項鍊，跟凱莉的Carrie項鍊是同款，同時也是資深劇迷都懂得的單品。不過他將以什麼形式跟角色出現，就得留到劇集播出後才能揭曉了。《慾望城市：華麗下半場》第二季將在今年六月於HBO Max開播。

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