漫改劇《今生也請多指教》4大卡司出爐！共譜「轉世愛情」羅曼史

由《Oh My Venus》、《三流之路》李娜靜導演執導，改編自知名漫畫家李惠的同名作品《今生請多指教》，在去年官宣將由申惠善、安普賢、河允景、安東九主演。故事講述申惠善在《今生也請多指教》中飾演轉世19次並擁有完整記憶的女人「潘知音」，在第18世作為「尹珠媛」生活時遇見了摯愛「文瑞夏」（安普賢 飾），但卻因為車禍意外過世。19世以「潘知音」重生時，她憑著過去幾世累積起來的經驗與知識進到「文瑞夏」的財閥企業就職，朝著畢生摯愛奔去。

圖／擷自instagram

昨（10）日官方公開了首支預告片，以一名女子的背影作為開場，畫面上陸續出現了往上疊家的數字，在第18世時稍作停留，女子面前的水池中濃縮了過去幾世的畫面，接著女子轉過身，便是女主角申惠善，她面對的則是上一世所遇見的摯愛「文瑞夏」（安普賢 飾），接著她說道：「第19次的人生，為了與你相遇。」

安普賢飾演的「文瑞夏」九歲時跟初戀姊姊「尹珠媛」（金詩雅 飾）到遊樂園玩耍，卻親眼目睹對方遭遇車禍而留下心理創傷，長大後也因為這樣只要接觸相關資訊就會因此昏倒、失去聽力。潘知音在第19世準備攻陷文瑞夏時，發現了最大的情敵竟是自己。

另外，在《非常律師禹英禑》中的「春日暖陽」河允景，與《那年，我們的夏天》經紀人安東九也將加盟演出。分別飾演花藝師「尹貂媛」，暗戀安東九飾演的河道允。而她也是潘知音前世的妹妹，當她偶然遇到潘知音時讓她想起過世的姊姊，而對潘知音的身分感到好奇。安東九飾演的河道允是文瑞夏的好友兼秘書，在求學期間認識了尹貂媛，兩人也進而成為好友。

《今生請多指教》公布演員卡司時，引起不少原著粉絲擔心。漫畫中的文瑞夏是個體格纖細的病弱男，因為過去的創傷常常出現暈眩症狀。詮釋文瑞夏的安普賢有著健壯身材，很難跟纖瘦的形象聯想在一起。不過在最近的介紹影片中其實可以看見他消瘦不少，身形看起來也稍微單薄一些。《今生請多指教》將在6月17日首播。