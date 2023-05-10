董啟章絕版小說《天工開物．栩栩如真》發行NFT 為出版尋找新可能

小說、散文等作品除了紙本及電子書之外，還有其他存在的可能，香港作家董啟章近期為他的代表作「天工開物．栩栩如真」發行NFT，在文化界引起討論。

NFT是非同質化代幣（Non-Fungible Token）的簡稱，近年曾因藝人周杰倫推出相關商品創下天價而掀話題，過去以藝術品、插畫及音樂作品較為大眾熟知。

董啟章1994年以「安卓珍尼」獲得聯合文學小說新人獎中篇首獎，隨即活躍於文壇，著有小說、隨筆及評論20多種，2006年以「天工開物．栩栩如真」獲首屆紅樓夢獎決審團獎。

董啟章在網路上發文表示，「NFT書」就是在NFT上加入電子書檔案的一種複合形式，記錄在區塊鏈上的每一本NFT書，同一著作的內容雖然相同，但版本資訊都是獨一無二和無可複製的，因而具有珍稀價值（收藏和轉售）。這一點和傳統紙本書相似，但NFT比實體書更持久、更難以毀壞和失散，也更方便傳播。

董啟章指出，他對區塊鏈和Web3的期盼：去中心、點對點、自由自主、由下而上、共識機制、社群共治等，這些動聽的理念並非空話，而是一直由一群富有創意和願景的人所實踐，在摸索和改錯中步步前行。

董啟章表示，他深信這項發明會為陷入困局的人類社會，開出一條通往自由開放的道路。只有撥開對密碼貨幣和NFT投機炒賣的迷霧，才能看到區塊鏈的真正面貌，以及帶來的可能性，「出版NFT書，是我對未來投下的一票」。

關於「天工開物．栩栩如真」一書，董啟章2002年初開始動筆，2003年中完成，2005年於台灣由麥田出版社出版，描述董姓一家三代人的故事，一方面寫「我」受挫於苦戀「如真」的失敗，封閉在自己的世界裡，並藉著一封封書信創造出少女「栩栩」，期望「栩栩＝如真」；一方面以發報機、收音機等13個過去年代的尋常物事為線索，寫香港平凡人家的三代生活，是糅合了個人成長史、家族變遷史和香港百年發展史的一部大書。

NFT版「天工開物．栩栩如真」分為PDF及epub兩種格式，封面設計由香港漫畫家柳廣成擔任，傳達物人交錯、鐘錶轉動、時間流向何處；董啟章另為NFT版小說新增「第14個物件」章節。

董啟章在網路專文中表示，這是他的第一次出版實驗，也邀請讀者一起進入可能的世界：回溯舊物承載的香港歷史，在想像的文字工場裡感受創造，「把這一切當成象徵，就像在夢中一樣」。