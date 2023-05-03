Hololive與海鮮電商合作 推出「UMISEA」急凍海產套餐
COVER 今（27）日宣布旗下 VTuber 事務所 hololive 與北海道餐飲集團 JEROP（吉田觀光）旗下海鮮電商「北の特選ショップ𠮷田屋」合作，推出海洋組合「UMISEA」湊阿庫婭、寶鐘瑪琳、沙花叉克蘿耶三位成員聯動周邊，以及新曲〈うみシーのさちハピ！〉以及混音單曲 CD。
UMISEA 成員除了前述三位，還包括 EN 組的 Gawr Gura 及 Ninomae Ina'Nis，五位共通點都與海洋有關，但本次合作限 holoJP 三位，官方新聞稿透露，阿夸、船長跟虎鯨友各自精心挑選推薦的急凍海產套餐。
船長海鮮組合為「鮭魚三吃」碎生鮭魚飯友、鮭魚切片與醬漬鮭魚卵，阿夸海鮮組合為水煮帝王蟹腳、真一夜乾抱卵牡丹蝦，虎鯨的海鮮組合除了醬漬鮭魚卵與船長重複，其他兩項為北海道毛蟹與扇貝貝柱。
其他同捆周邊包括ゆらゆら壓克力架與磁鐵，預計台灣時間 5 月 2 日晚間 6 點開賣，有興趣的讀者可參考官方網站。
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