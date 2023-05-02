《暮光之城》官方宣布製作電視劇　新一代「吸血鬼與狼人」將出爐！

根據作家史蒂芬妮梅爾（Stephenie Morgan Meyer）《暮光之城》系列暢銷小說改編的同名電影讓男女主角克莉絲汀史都華、羅伯派汀森爆紅，而飾演吸血鬼家族成員的艾希莉葛林、傑克遜拉斯波恩、凱蘭魯茲、妮琪利德等高顏值配角們也人氣大漲。

而綜合外媒報導，在《暮光之城》系列電影最後一集《暮光之城：破曉(下)》上映十年後，將重新推出影集版，且原作者史蒂芬妮梅爾可能將參與製作。據報，影集將由Lionsgate總裁之一的艾瑞克費格與製片人威克戈弗雷擔任執行製片人，目前都在前期開發階段，關於放映平台、選角等仍屬未知。

而消息傳出後，網友紛紛表示當年一票演員從主角到配角可說是男帥女美，希望能好好選角，也有人直言「原班人馬難以超越」。

《暮光之城》系列電影首集《暮光之城：無懼的愛》於2008年正式上映，總票房收入為達3.9億美元，可謂大成功，隨後該系列後續小說《新月》、《蝕》、《破曉》皆被製作成電影，《破曉》更被分為上下集推出。