提升臺灣原創兒少節目品質與產量 文策院與富邦文教基金會簽署MOU

近年來，臺灣原創兒少影視內容自製率偏低，為提升原創作品的產量，並結合人才培育，讓內容更為精緻多元，文化內容策進院（文策院）與富邦文教基金會於今（28）日宣布建立合作關係，透過「兒少影視內容人才培育與節目開發投資」合作備忘錄（MOU），結合政府與產業的力量，強化臺灣兒少影視的內容開發與人才培育，期待吸引更多民間投資進場，為產業動能注入活水。

今日簽署記者會在松菸文創園區「momomini影視兒童節」論壇現場舉行，包含文化部長史哲、文策院董事長蔡嘉駿、院長李明哲、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、公共電視總經理徐秋華、立法委員蘇巧慧、陳培瑜、洪申翰等多位貴賓均出席共襄盛舉，現場氣氛熱絡。在史哲及立委們的共同見證下，蔡嘉駿與陳藹玲共同簽署合作備忘錄（MOU）。

特別到場支持的史哲，致詞時表示，「我們給予兒少怎樣的土壤、養分，他就會長成怎樣的大樹」，當我們從小給孩子們的就是外來內容，我們很難期待長大成年的他心中有臺灣。史哲指出，自己上任近3個月，從《公共電視法》的修法，強化兒少節目的公共服務，再從《文創產業發展法》修法，讓臺灣文化內容首次得到與半導體、生技產業一樣的投資抵減，加強民間共同投資臺灣文化內容的力道，目的即是要挽救T-content，讓臺灣擁有自己強大的文化內容，讓T是專屬臺灣的識別。「兒少內容是T-content的重中之重」，史哲特別感謝富邦文教基金會長年深根兒少影視內容的推展及人才培育，「資源再加上人才，我們才能一步一步保住T-content」。

陳藹玲則分享，我們需要政府、教育界、產業界一起共同努力面對環境的改變，因為科技媒體傳播的改變，不只為兒童收視的習慣帶來衝擊，更衝擊臺灣文化的形塑。

蔡嘉駿指出，日前立法院初審通過《文創法》部分條文修正草案，其中的投資抵減稅額使產業充滿了期待、增強投資人信心，看好臺灣內容產業前景；這次和富邦文教基金會的合作，便是希望從兒少節目的內容產製和人才培育開始，吸引更多產業活水，共創產業願景。

此外，雙方也將展開全方位合作，包含文策院在「影視兒童節」期間，公布 「文策院調查報告：臺灣兒少影視內容觀影行為調查」，並於論壇中參與討論「內容創作與全球市場：拓展內容影響力」；富邦文教基金會則將在由文策院主辦的2023 TCCF創意內容大會「PITCHING提案大會」的動畫場設獎，以及於6月合作舉辦國際動畫培訓工作坊等。

產官學界共同見證文策院與富邦文教意向書簽署。圖／文策院提供