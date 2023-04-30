楊丞琳經典片《刺青》台中選映 周美玲慾望邊界影展開跑

周美玲導演曾拍過無數經典同志電影，去年更有賣座電影「流麻溝十五號」，如今將推出「周美玲電影沙龍：─慾望邊界影展」，一口氣放映由周美玲執導，楊丞琳、梁洛施主演，並勇奪柏林影展泰迪熊獎的「刺青」、入圍柏林影展電影大觀的「漂浪青春」，以及榮獲台北電影獎最佳女主角的「愛．殺」等三部電影。其中「漂浪青春」更邀罹患愛滋病友人演出，最後友人竟成功擺脫病魔。

畢業於政大哲學系的周美玲，作品向來具有大膽前衛的思潮，曾獲國際媒體盛讚是「最勇敢的台灣女導演」。她去年推出「流麻溝十五號」全台票房破4000萬台幣，更連續前往鹿特丹影展、義大利烏迪內遠東電影節。但在風光的背後，周美玲曾因執導電影「花漾」負債3000多萬，人生陷入低潮，為了還債，她有7、8年都在工作而非創作，讓她十分難受。

周美玲說，很多人以為創作者很寂寞，其實不是，「沒法創作才是真正的寂寞，靈魂都要枯萎了」。當負債結束時，她跟伴侶劉芸后說，「我們自由囉！」，決定繼續拍攝電影。周美玲與攝影師劉芸后除是一對公開的同志情侶，也是合作無間的創作夥伴，作品總會打上2人暱稱的「a Zero+Hoho Film」，此次放映的三部電影「刺青」、「漂浪青春」與「愛．殺」，正是兩人共同創作的代表作。

由楊丞琳、梁洛施主演的「刺青」，當年勇奪柏林影展泰迪熊獎時，幾乎振奮全亞洲，連保守的新加坡都因「刺青」獲獎而破例引進放映。最驚人的是，當時周美玲又出櫃，整起事件風起雲湧，帶給同志朋友們很強、很正向的鼓舞與震撼。「刺青」也因此成為女同志的殿堂級電影。

相較「刺青」的成功與幸運，「漂浪青春」與「愛．殺」則充滿了故事與傳奇。前者是周美玲為鼓勵罹患愛滋病友人而急於拍攝，後者則是她還完3000多萬債務後，甘願冒著「掉粉」風險也要拍攝的電影。

「愛．殺」描述一個男同志愛上了蕾絲邊，禁忌題材果然引發同志圈震撼，有人勸她「何苦顛覆自己的政治正確？」，更有人韃伐她「為什麼要背叛同性戀？」但她堅信清晰的見解能帶來力量，「慾望是唯一的真實」，並以該片成功將女星陽靚捧上台北電影獎影后寶座。「周美玲電影沙龍：─慾望邊界影展」將於5月在中山73登場。

「漂浪青春」也是周美玲導演的經典代表作。圖／海鵬提供

中山73舉行「慾望邊界影展」，導演周美玲也將出席講座。圖／海鵬提供