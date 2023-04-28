英國小說改編劇《禁忌癡戀》 正面全裸、SM、亂倫

重口味仍然是最吸引眼球！Netflix迷你影集「禁忌癡戀」推出還不滿一周，已在全球超過80個國家登上Top 10甚至名列前茅，男女主角李察艾米塔吉和查莉墨非的大尺度激情戲，以及劇中扮演準公公和媳婦卻亂倫偷情的爭議內容，很快引起討論熱潮，李察甚至在劇中正面全裸，令觀眾看得瞠目結舌，媒體也廣泛報導他的大膽演出，讓戲的收視迅速飆高。

「禁忌癡戀」早先在預告片推出時，已經受到各方矚目，因為內容暗示男女主角的亂倫激情，加上一堆SM重口味畫面，各方視之為「格雷的五十道陰影」和「致命的吸引力」混合體，其實這部戲大有來頭，改編自1991年的小說，之後曾被法國大師路易馬盧拍成電影「烈火情人」，由奧斯卡影帝傑瑞米艾恩斯以及法國影后茱麗葉畢諾許主演，傑瑞米也在片中正面全裸，並與茱麗葉演出好幾幕病態性愛場面，台灣上映時雖有噴霧，卻仍締造賣座佳績，疫情期間好萊塢大片一度暫停推出，「烈火情人」曾以完整版在台重映，再次引起觀眾的討論。

而在「禁忌癡戀」裡，英國男星李察艾米塔吉演出尺度比照同鄉前輩傑瑞米，同樣毫無保留讓觀眾看光光，他倒是對此頗為大方：「拍之前一堆人警告過我，會有點不舒服，會很赤裸等等，我想說我要像歐洲人一樣的態度來面對這些，我一直很欣賞法國電影對這種場面的處理方式，不過就是人的身體嘛，如果你對這個有障礙，那是你的問題。」於是沒啥抗拒就拍出了一幕又一幕讓觀眾驚呼的大尺度場面。

這齣全長4集的迷你影集，情節大致和「烈火情人」差異不大，連結尾的悲劇都沒有更動，符合原著的安排，但男女主角間的性愛場面，可就比電影有更多的發揮空間，因此成為各國觀眾欣賞的重點。如此重鹹果然就是收視的磁鐵，全球80多國的熱烈反應，把「造后者」、「黑暗榮耀」等一堆話題韓劇踩下熱門收視榜，也比台灣之光「模仿犯」名次還要高很多。在台灣，「禁忌癡戀」話題還未發酵，只有上價隔天登上電視節目第9名即退出Top 10，本地觀眾還是比較著迷於韓劇和亞洲節目，對歐美較為冷感。

「烈火情人」裡傑瑞米艾恩斯與茱麗葉畢諾許已有不少火辣的演出。圖／摘自Netflix

「禁忌癡戀」男女主角不顧亂倫爭議，沈溺在激情之中。圖／摘自Netflix

李察艾米塔吉對於「禁忌癡戀」裡的裸露抱持大方態度。圖／摘自Netflix