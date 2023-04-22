桃園市府招募青年職人 為世客博產出專屬文創商品

聯合報／ 記者 曾增勳 ／桃園即時報導
青年局長侯佳齡（中）邀青年職人代表，宣布招募青年職人及產品開發創意競賽徵件開跑。記者曾增勳／攝影
青年局長侯佳齡（中）邀青年職人代表，宣布招募青年職人及產品開發創意競賽徵件開跑。記者曾增勳／攝影

市府青年局為鼓勵青年投入，推出桃園青年職人輔導暨產品開發創意競賽徵件開跑，預計招募20組青年職人，開發世界客家博覽會專屬文創商品，找來4位青年職人現身說法，局長侯佳齡今天說，青年職人招募即日起至5月16日，希望透過創意徵件產出專屬世客博的文創商品。

為召募青年職人參與，由青年職人鍾隆君、呂浴珊、李宜庭、陳品如4人，代表皮革、金工、繪畫、梭織工藝領域分享經驗和歷程，鍾隆君自創頑皮狗手工皮革品牌，他原在日商工作，因緣接觸皮革技藝，創作皮雕作品受喜愛；呂浴珊創作Yu-Shan手作金工品牌，他在大學研究所學習金工至今16年，希望訓練現代人耐心簡易打造金工作品。

陳品如開設Pin繪畫工作室，她曾擔任老師，現在嘗試向大人推廣繪畫樂趣，她希望大人工作之餘來體驗繪畫課程療育身心；李宜庭自創苦瓜織織品牌，喜歡織品投入梭織教學，她自稱從空間設計領域一直轉換創作，透過教學體驗，讓人很快舒緩壓力。

侯佳齡說，該局招募青年職人計畫，歡迎20歲至45歲在桃園設籍或就業者踴躍參與，世客博產品開發創意競賽徵件，則分青年組及學生組，邀請歷屆輔導的青年職人及年滿 18 歲在桃園設籍或就讀大專學生參與，設計創作具客家意象的文創產品，透過業師輔導，注入桃園青年文創能量，為世客博產出專屬文創商品，意者可上市府青年局官網查詢。

青年局長侯佳齡（左三）與青年職人代表、民代，鼓勵桃園青年加入職人 作。記者曾增勳／攝影

青年局招募青年職人文創開發起跑，職人代表陳品如（左）、李宜庭（右）分享經驗和創作歷程開懷。記者曾增勳／攝影

青年局長侯佳齡（中）與青年職人代表、民代，鼓勵桃園青年加入職人 作。記者曾增勳／攝影

桃園市青年局長侯佳齡（中）邀青年職人代表，宣布招募青年職人輔導及產品開發創意競賽徵件開跑。記者曾增勳／攝影

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