童話改編電影《小飛俠與溫蒂》新預告吸三倍倒讚 鱷魚人氣超越黑精靈

迪士尼翻拍《小美人魚》電影將於 5 月 26 首映，觀眾對於人類公主與愛麗兒選角的審美爭議炒得沸揚，而另一部慘遭真人化的童話改編電影《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan & Wendy）搶先 4 月 28 日在 Disney+ 平台推出，今（11）日稍早釋出的預告片又引起一票粉絲開酸，12 小時內倒讚數是按讚的三倍（2.4萬）。

《小飛俠與溫蒂》改編自迪士尼經典動畫《小飛俠》，原著是蘇格蘭小說家 J·M·巴里 1904 年的劇作《彼得潘：不會長大的男孩》，劇情講述拒絕長大的小男孩「彼得潘」（Alexander Molony飾演）遇上逃離倫敦寄宿學校的少女溫蒂（Ever Anderson飾演），與彼得潘的好友們在夢幻島的冒險。

圖／迪士尼

其中金髮綠衣有著一對翅膀的「小叮噹」（小仙子）在半個多世紀以來譽為「迪士尼魔力的象徵」，動畫裡她愛著小飛俠，身上的仙塵可讓被沐浴的人享受飛行能力，早在一個月前真人版選角曝光，由主演過電視劇《黑人當道》（2014-2022）的美國女演員 Yara Shahidi 出演，引起觀眾粉絲一片譁然。

最新預告飾演虎克船長的裘德洛（Jude Law）正式登場，即便這位曾演過鄧不利多教授的男星帥氣不減，網友仍覺得虎克船長不夠大氣（grandiose），表示比起動畫版虎克滑稽又狡猾，前者看起來像個無聊的反派。

圖／迪士尼

比起虎克，更多人覺得鱷魚設計得很好，甚至預告裡倒數出場的滴答聲更讓他們感到興奮（酸）。

圖／迪士尼

就像《小美人魚》真人電影預告下面的反對聲浪一樣，迪士尼無法喚醒老粉絲懷舊情懷，他們更喜歡 2003 年的《夢不落帝國》，或是 1991 年的《虎克船長》，「原始的動畫片長存我心，沒有翻拍可以取代它們。」但有人提醒就算不喜歡也別劇透，還是會有沒看過原著打算看電影的觀眾。

由於預告看起來很不像院線電影，有網友表示「這就像 15 年前直接出在 DVD 上的內容，如果這在 Disney+ 播出我就會看。」網友開始反思這的確是串流獨家內容，所以不意外看起來預算很 LOW。

也有理性粉絲呼籲，無論劇本好壞大家都要善待年紀輕輕的演員們，「小飛俠的男孩們有著一段悲慘的歷史（靈感來自作者的哥哥，他在滿 13 歲的前一天去世，後來卡通版聲優和羅賓威廉斯雙雙自殺），甚至有人說小飛俠這個角色被詛咒了。」因此她認為無論如何，更重要的是「保護這些年輕人，不要給他們帶來任何問題」，這些人還只是孩子，被雇來演戲而已。