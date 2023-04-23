不是偶像番的偶像番？《我推的孩子》動畫叫陣4月霸權 這部到底在「推」甚麼

我推的孩子動畫版將在 4/12 正式開播，這部作品在還沒動畫化之前就累積了一定的人氣，你根本想不到，這麼可愛的單行本的封面，翻開來，居然是偶像秘密生子後繼續當偶像的超展開，更讓你想不到的是，看似勵志暖心的劇情、會突然一個甩尾掉到懸崖下！今天就帶你來看看，《我推的孩子》到底是一部怎麼樣的作品。

日安我是慢，《我推的孩子》這個名字很有趣。原文《推しの子》隱含了兩個意思在裡面，一個是「我的推（偶像）」，另外就是「我推的小孩」。為什麼取這個名字？在暸解這部作品之前，先來介紹一下作者們的來歷，對～作者「們」。因為是由兩個漫畫家共同創作的作品。

首先是負責腳本的「赤坂明」，1988 年出生。最有名的作品有《輝夜姬想讓人告白》，這大家都很熟了啦，戀愛喜劇界的佼佼者。

再來是横槍萌果，同樣也是 1988 年出生。這位厲害了，她是一位女性漫畫家，過去創作的作品都是尺度大膽看了會讓人臉紅心跳，最有名的就是《人渣的本願》，透過剖析人性來描繪角色們對於戀愛的憧憬和對性的渴求，擅長複雜的群像情感處理。

兩邊都是知名漫畫家的情形沒那麼稀有，橫槍之前也有和別的漫畫家合作過作品《你是我的淫蕩女王》。對了，現在旁邊有人的話千萬別 google。這樣聽下來，橫槍的風格跟赤坂風格完全就是天秤的兩端麻～這對組合實在太新鮮了，所以在宣布兩個人合作的時候，讓人好奇到底會蹦出什麼樣的東西！

那我快速帶一下劇情。在鄉下工作的婦產科醫生五郎，喜歡著年僅16歲的人氣偶像星野愛，某天星野愛去到他待的醫院，原因居然是「偷偷懷孕」？為了避人耳目跑到鄉下來待產，而五郎就這麼成為偶像的主治醫師。等到愛要臨盆的時候，五郎意外的在外面被不明人士殺害了，醒來的時候，不知為何轉生成為了愛的小孩，還有一個同為轉生者的雙胞胎妹妹，從《我推的孩子》變成《我推生的孩子》，從此過著被偶像媽媽寵愛的幸福生活...不對！！完全不是這樣！！！

跟愛生小孩的到底是誰？殺害五郎的又是誰？在經歷了「某件會改變星野家的事」之後，星野愛的雙胞胎小孩長大，星野兄妹跟著媽媽的步伐踏上了演藝之路，真相也慢慢的被揭露在檯面上，大膽的詮釋出演藝圈的裏黑暗面。

不是偶像番的偶像番？

根據赤坂的說法，這個企劃是從他開始的，他在和助理們閒聊時，聊到「曾經想過的最大願望是什麼？」意外得知也是有人有「想要當推或聲優的小孩」這樣的想法，引起了紳士們的共鳴，於是赤坂搭上這波偶像崇拜的熱潮，把它拿來當作題材了 XD。

不過說真的，偶像漫畫並不是種人人都會接受的題材，除非真的想專攻某個族群，不然這個選題通常都會走上「普作」的路。就我了解的，目前檯面上的關於「偶像題材」的有兩種。

一種是勵志又賺人熱淚的少女向漫畫，舉例像：玻璃假面、華麗的挑戰。都是在講一個普通又平凡的女生，擁有某種在舞台上發光發熱的特質，不是很會演戲就是很會唱歌。進到演藝圈之後，作者就會安排幾個也同樣厲害的對手跟女主角較勁促使女主角成長，讓女主角有著跟王道漫一樣熱血的蛻變過程。但跟王道漫不同的是，少女漫的主軸還是在戀愛上，這時圍繞在女主角身邊的帥哥都會漸漸被女主角吸引，上演一場爭奪戰，最後女主角不但成功變成人氣女星，還跟心愛的男人修成正果，愛情事業兩得意，可喜可賀可喜可賀。

再來第二種是近幾年聲勢大漲的「萌系偶像番」，深受宅宅們的喜愛，舉例有：Lovelive、歌子王子殿下。這類型的作品，角色們就不會是獨立的，是以團體形式出道，不是全女性就是全男性，偶爾賣賣腐或賣百合，也因此主打的受眾相當單一。劇情也相對簡單，主軸全放在友情和實現夢想。雖然團員們之間會因為理念不合而有爭執，不過結局通常都非常美好。

那《我推》是哪一種？痾兩種都不是 XD，可能會更偏向第一種一點啦，這個等等再講，因為赤坂並不想寫出「只要靠著漂亮的外表和才華努力就能成功的故事」，他覺得那樣實在太不現實了。

所謂的演藝圈、所謂的偶像，也是人和人之間組成的產業，只是我們都忽略了檯面底下真實的人性。說起偶像文化，偶像不像單純的演員或歌手，在日本演藝圈，偶像的價值就是在自身的魅力，年輕時靠著健康活力的形象，讓粉絲們覺得快樂被拯救。但這背後，卻是不亞於成年上班族的高壓環境，偶像要時常練習、時常拋頭露面跟粉絲互動，每天行程滿滿。不時得忍受被粉絲跟蹤騷擾，過 30 之後還會面臨「畢業」的問題，心裡不生病真的是奇蹟。

所以赤坂這次想推翻總是帶給少年少女們無限幻想的假象，既然其他人都是寫光明面，那他就寫出演藝圈的黑暗面吧。

漫畫的一開始就先下了一個「本故事純屬虛構」。當然也是因為怕惹議，為了避嫌才這樣寫的啦。不過，這就跟標題一樣，隱藏很多資訊。這邊畫了個在表演館內，一群粉絲和偶像一起共渡了一場美好的演出，但是方框內的文字卻是寫著「這個世界大致上就是虛幻不實的，無中生有、刻意誇張。」世界代表著演藝圈，表明了「浮華的演藝圈本身也是虛構的」，

不過是用謊言堆疊出來的假象。

一開始就先給你個上帝視角，後面也會一直想辦法用各種方式提醒你，謊言充斥著我們的真實人生，漫畫裡發生的事都是真實的。痾，除了「轉生成偶像小孩」太脫離現實之外，其他不都像我們生活中會發生的？像是偶像秘密懷孕，或是在職場上一秒還在熱情跟你打招呼的工作夥伴，下一秒轉頭說你壞話。喔，對了，裡面也常常會科普很多演藝圈小知識，關於人氣偶像其實賺不多、拍攝 MV 需要多少成本等等，也都是業界不能輕易說出口的秘密。事實跟謊言是一體兩面，如果沒有秘密，也就不用說謊了。

「謊言也是一種愛」這是愛在漫畫裡說過的名言，既然大家都喜歡假象，那就用 super idol 的笑容隱藏起真實面，用謊言支撐起這個「虛構的世界」。看各式各樣的人怎麼在虛構的世界中掙扎。

暸解這點之後我們再回到劇情，這部的主角——阿奎亞，在經歷「那件事」之後，整個人的畫風就變了，不僅患上了 PTSD，個性變得跟夜神月一樣冷酷、為了目的不擇手段。前世原本就是醫生的他，轉生之後保留著聰明的腦袋，進到演藝圈內，靠著優異的社交能力接觸離事實真相近的人，慢慢的將拼圖拼湊起來。

感覺上是部演藝圈版的推理復仇劇，其實不，主線雖然是復仇，但也包含了戀愛跟自我實現。小時候愛曾賦予了阿奎亞成為演員的夢想，對阿奎亞而言，愛是他生命中的全部，愛說過的話就像詛咒一樣，讓他分不清自己是為了愛、還是自己也喜歡才成為演員的，越是享受罪惡感就越重，不斷在復仇和夢想之間痛苦掙扎，復仇怎麼同時兼顧夢想？簡單，把夢想當做輔助手段之一就好了！和其他演員們彼此互相較勁時，自認不足的不甘全都化作進化的糧食，把能利用的東西全都變成自己的武器，這部分的描寫比王道漫還要熱血。我覺得就是它讓人深陷其中的最大魅力。

不過赤坂是想到什麼就畫什麼的人，所以我也不敢保證他加料加到最後會怎麼樣...

兩大漫畫家聯手原因和優勢

赤坂和橫槍原本就是認識了 10 年的好友，他們聯手的原因很簡單，因為好使喚（X），不是啦～那時輝夜還正在連載，赤坂表明了還想再連載一部作品，和助手們討論了之後決定《我推》這個主題。然後他想到，之前看過橫槍某篇短篇作品《かわいい》，講的正是中學生偶像內心的黑暗。所以就去拜託這個認識了 10 年的好友：「你能畫出千年一遇的美少女嗎？」

於是有著瀏海、黑長直的女孩子－愛就誕生了。

橫槍老師的畫風原本就很合我胃口，這次在看漫畫覺得，作畫更令人驚艷了。不論是演員之間熱血沸騰的戰鬥場景、還是阿奎亞 PTSD 發作的時候，都讓人看得渾身顫抖。

負責作畫的橫槍表示，她過去的作品，少女漫感很強烈，為了符合在少年漫上刊載的需求，她特地改變了畫風，刻意把線條畫的粗獷一點，在搞笑的時候，也模仿了赤坂的風格。而赤坂也有意的寫得更女性向一點，除了更加貼近橫果的畫風，當然還想讓不同受眾都能嗑得下去。兩人的合作發揮了 1+1>2 的效果。

動畫工房品質如何？

這次動畫製作組是動畫工房，我覺得很有趣，在我的印象當中，他們雖然很常漫改動畫，但作品不是戀愛日常喜劇就是軟萌百合。這部分品質無庸置疑，但我推是部有著很多面向的作品，能不能做出原作中「戰鬥」的感覺，就很挑戰製作組有沒有相關經驗了。

不過這次的主要人員，幾乎都有做過偶像番的經驗，或許會有幾首好歌可以聽，想像第一集如果有《派對咖孔明》的實力，那不推真的不行啊。