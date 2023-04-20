漫威「驚奇隊長2」首支預告出爐！3女英雄集結成隊 韓星朴敘俊吸睛亮相
布麗拉森主演漫威年度大片「驚奇隊長2」首支預告出爐，不只布麗拉森再度出現，另兩位女主角也登場，然而山繆傑克森扮演「神盾局長」尼克福瑞也現身，朴敘俊扮演的外星球王子也登場。
電影也釋出首張海報，只見3位女主角首次集結，即將對抗未知的全新敵人，漫威總裁凱文費吉透露「驚奇隊長2」風格會近似於「復仇者聯盟」，將會是一個小型的英雄團隊，無論是「驚奇隊長」或是「驚奇少女」，都會在這部電影裡有非常精彩的團隊合作。
凱文費吉並透露「驚奇少女」伊曼維拉尼目前僅是初試啼聲，將會在「驚奇隊長2」徹底展現這個角色的魅力，「我知道這是劇透，但她基本上搶盡了『驚奇隊長2』的風采」，更說「驚奇少女」在這部電影裡的演出就像「美國隊長：英雄內戰」的湯姆霍蘭德，同樣都是首度露面，但都帶來一種活力，「她不敢相信她與其他英雄站在一起，不敢相信她站在這個地方，這很有趣」。
布麗拉森、伊曼維拉尼以及泰娜帕麗斯合體演出「驚奇隊長2」將於 11 月 10 日上映。
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