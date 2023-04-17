「做工的人」8大金句戳人心 薛仕凌喊話天上父母賺熱淚

「做工的人 電影版」上映兩周以來全台票房突破2800萬，好評口碑持續發燒，連帶電影金句都在網路上掀起討論。「做工的人 電影版」接下來將前進海外，與全世界的觀眾見面，電影獲選為第11屆新加坡華語電影節閉幕片，讓家鄉就在星馬地區的男主角李銘順興奮直喊：「期待作品到新加坡舉行國際首映，我的朋友們都說等不及要看了，請大家拭目以待！」

「做工的人 電影版」小人物們躍上國際，第11屆新加坡華語電影節今（11日）宣布將以「做工的人 電影版」作為閉幕片，屆時男主角李銘順將回到新加坡出席映後座談。對此，導演鄭芬芬感謝新加坡華語電影節的肯定，「希望新加坡的觀眾會喜歡！」李銘順也興奮表示：「得知訊息後開心不已，對我來說這真的是很棒的事！現在台灣已經火熱上映，相信新加坡有非常多觀眾想要看『做工的人 電影版』，這是一個很好的機會去介紹這個作品給新加坡的觀眾朋友，請大家拭目以待。」

電影上映期間，許多觀眾相當心疼薛仕凌詮釋無家依靠的「阿全」，一場在賽車場寫下永遠到不了父母手上的信，賺飽熱淚，更有粉絲巧妙發現阿全的信竟是投遞到「航空郵件」，就像是跟天上的父母對話，最後轉身走向昌哥、昌嫂猶如找到新家人，開心邁向新生活，這段情節在官方粉專上引起熱議，單篇觸及破十萬人次、4000次互動、累積近百則留言，觀眾更心疼表示「明明阿全是笑著的，但我們竟然都看哭了！」

薛仕凌透露，其實那場戲事前有特別跟導演討論過，「因為阿全個性的關係，他不會很沉痛地講出自己的父母早雙亡，而是會用輕鬆灑脫的方式來詮釋，但情緒不會消失，所以看起來若無其事地講，但感慨和感傷的情緒是會感染到觀眾的。」導演鄭芬芬也補充表示：「阿全跟噗嚨共相處的日子，是阿全人生中的高光時刻，也想用這封信來表達對父母的思念。」

「做工的人 電影版」更有許多直戳人心的電影金句，包括「賠了就賺回來，倒了再爬起來就好了嘛」、「當你真心想要實現一個願望時，全宇宙都會幫助你」、「你天天只會說你會發大財，為什麼不等發大財之後再把我生下來」、「有得選是機會，沒得選是命運」、「別人覺得爸爸髒沒關係，重要的是你不這樣覺得就好了」、「聽某嘴大富貴」、「貓熊才是最衰小的，你知道嗎？貓熊一輩子都拍不出彩色相片耶」、「我曾經幻想過我是富二代，我現在也真的是富二代啊，心靈富有的第二代」，都讓觀眾看得揪心、充滿共鳴。

「做工的人 電影版」獲選為第11屆新加坡華語電影節閉幕片，讓家鄉就在星馬地區的男主角李銘順相當興奮。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

薛仕凌在「做工的人 電影版」片中轉身走向昌哥、昌嫂猶如找到新家人，開心邁向新生活。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

薛仕凌在「做工的人 電影版」片中飾演的阿全，以輕鬆灑脫的態度面對父母雙亡的人生。圖／大慕影藝、華映娛樂提供