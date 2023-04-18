大陸小說改編劇《長月燼明》 羅雲熙、白鹿唯美大婚！

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
羅雲熙(左)與白鹿在「長月燼明」中大婚。圖／LINE TV提供
羅雲熙(左)與白鹿在「長月燼明」中大婚。圖／LINE TV提供

大陸男神羅雲熙先前在「香蜜沉沉燼如霜」中飾演夜神「潤玉」，溫柔深情的形象，讓他圈了一大票女粉絲，今年他的新作「長月燼明」又黑化，與白鹿二搭上演一場魔尊與神女之間的千古虐戀，剛播出就奪下熱度冠軍。

羅雲熙飾演魔尊，初登場就擁有強大力量，宛如薩諾斯般一彈指、揮手就滅了仙門全族，白鹿為解救三界，被賦予重任，啟動神器重返500年前，阻止當時還只是凡人的羅雲熙成魔，而這一穿越，自己也成了普通人，和羅雲熙上演了一段三生三世、剪不斷理還亂的虐戀。

最新劇情當中，羅雲熙與白鹿大婚場面相當唯美，不過有觀眾發揮聯想力，截圖戲稱他們的婚服像是「肥牛卷」，沒想到白鹿也發揮幽默細胞，高EQ發出自拍文並寫下：「肥牛卷桑酒（白鹿角色名）來囉！」間接回應網友的惡搞。

羅雲熙與白鹿近來為宣傳新戲合體直播，白露在劇中擁有三個身份，其中與羅雲熙的這場大婚當中，就是以「蚌精」桑酒的角色登場，戲外白露直播時，更大方穿上蚌殼裝對著鏡頭開合，大喊：「冥夜（羅雲熙角色名）你在哪？」讓網友笑翻。

羅雲熙則自曝超愛唱歌，除了在片場自備手持無線麥克風，以便空閒時間能隨時開唱之外，歌路也很豐富，還在直播當中高歌陳雷金曲「歡喜就好」。「長月燼明」於LINE TV每週一至週四晚上10點跟播中。

「長月燼明」中羅雲熙(右)與白鹿上演一段仙魔虐戀。圖／LINE TV提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
小說 改編 劇集

逛書店

數位金融與金融科技（第三版）

NT$ 375

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

90天900萬：寫給迷途投資人的速度盤獲利心法【10週年全新增訂版】

NT$ 315

醫藥行銷：醫藥專業行銷人員必備手冊（第二版）

NT$ 280

延伸閱讀

2025「優酷」92部片單發布：《藏海傳》《清明上河圖密碼》《雨霖鈴》《長安二十四計》等領銜

《紅色一號》終極預告公開 美國隊長x巨石强森x劉玉玲歡樂救聖誕

《聽說》韓版登場！盧允瑞x紅炅x金珉周重現台灣浪漫經典

2025「閱文集團」37部小說改編劇公布：《大奉打更人》《凡人修仙傳》《烽影燃梅香》《狐妖小紅娘王權篇》等領銜

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。