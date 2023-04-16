真人版「芭比」最新預告曝光 驚見芭比、肯尼多重宇宙
導演葛莉塔潔薇全新作品「Barbie芭比」，主角芭比與肯尼分別由瑪格羅比和萊恩葛斯林飾演，今天曝光全新預告，1分多鐘就出現至少4個芭比和3個肯尼，被網友笑稱是「芭比與肯尼的多重宇宙」。
「Barbie芭比」改編自美泰兒公司出產的芭比娃娃系列，生活在芭比樂園，就是身處一個完美地方過著完美的人生，除非你遇到全面性的存在危機，或者你剛好是肯尼，故事也將會讓我們拋開過去對芭比娃娃的既定印象。
其他演員還包括劉思慕、凱特麥金儂、海倫米蘭、「柏捷頓家族」妮可拉柯夫蘭、「閨蜜向前衝」伊莎蕾、「醜女貝蒂」艾美莉卡弗瑞娜、「性愛自修室」舒提加特瓦、艾瑪麥基、「鴻孕當頭」麥可塞拉等人。「芭比」將於7月20日在台上映。
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