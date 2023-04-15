宮部美幸小說改編劇《模仿犯》揭開人性善惡 盤點15句扎心金句台詞
3月31日於Netflix上線的《模仿犯》由吳慷仁、江宜蓉、柯佳嬿、姚淳耀、林心如等人主演，改編自日本推理女王宮部美幸的同名小說，播出後好評不斷，討論度居高不下。故事講述台灣90年代一起「斷掌案」衍生出的一系列連續殺人案件，在媒體操弄與檢警辦案間，檢察官郭曉其試圖找到真相。
台版《模仿犯》兇手犯案手法變態至極，除了將屍體當作個人創作，還利用人性、親情弱點來嘲弄被害者家屬，加上還有些許靈異元素，讓網友直呼驚嚇程度破表。而在劇中痛失孫女的阿西（陳博正）、女兒遭擄走的老刑警庹宗華、失去姊姊的游安順等人，在面對在乎、摯愛的人遭遇劫難時，流露出的擔憂、驚慌十分令人動容。而經歷童年創傷，仍試圖為被害者家屬找到真相的吳慷仁更是被迫直視黑暗，在最壞的處境下找到一絲攻破兇手心防的希望。以下整理15句《模仿犯》扎心金句台詞，一起來看看吧！
「我曾經以為只要消滅世界上的邪惡，就可以逃避心裡的黑暗，但最後我卻在整個過程中迷失了自己。」
「世界也許變得不同，但我現在明白了，無論是我，還是這個世界，黑暗都不會消失，我們所能做得是用更多的溫暖跟光去平衡。」
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「我們永遠有機會做出高尚的選擇，不必像野獸一樣屈服於本能，被恐懼或憤怒所左右。」
「我相信真相會找到自己回家的路。」
「現在還不是放棄的時候。」
「我想人是這樣，我們總是習慣把自己擁有的東西視為理所當然，等到你失去之後才會發現，這個世界上沒有人該無條件地理解你、愛你，等你明白這個道理，有時候也太晚了。」
「我希望可以用報導，讓這些從我們身邊消失的人，可以好好被記得。」
「我不覺得為了收視率就要踩別人傷口，我們今天在講的是一個人，不是在討論一個話題，他是在鏡頭前面活生生、有血有肉的人。」
「沒有話題，誰會在乎這個人？沒有話題，他有機會被看見？誰會覺得他重要？」
「不要再稱呼我們為女主播、女警察、女醫生、女法官，這個稱呼暗示著我們是職場中的特例，是需要被標註出來的。」
「我在廟裡常常替人家解籤，雖然籤詩已經出一條明路，可是還是要當事人自己去面對，去做到那才有用。」
「怡君這件事我也求了一隻籤，籤詩叫我要用懺悔心來面對，坦然地接受，不可以怨恨，怨恨將來生生世世又會互相報仇、互相傷害沒完沒了，大家都受苦。我相信籤詩，我也認為我應該能做到。」
「老子說，一個真正的強者就像水一樣，為什麼？因為不管怎麼樣的打擊都無法改變水，我覺得你夠強大，像水一樣，即使現在看起來表面有一些動搖，其實根本就無法改變你，我對你有信心，我等著你出來。」
「善良就夠了，其實你信什麼宗教都不重要，傻孩子。」
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「新聞曾經代表了真相的力量，但現在它只是一場又一場的真人秀，在索多瑪我確認其實每個舞台都是由觀眾的慾望創造出來的，唯有觀眾沈迷的目光，表演者才有存在的價值，否則你什麼也不是。」
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