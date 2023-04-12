情懷童趣兩相宜！《超級瑪利歐兄弟電影版》充分還原電玩元素的誠意之作

瑪利歐這樣經典永恆的電玩人物，終於以符合原作的面貌躍上大螢幕。作為一個遊戲老阿宅，秉持著「不論拍得好或不好，都一定要進電影院支持」的信念，我當然在首映日當天，就衝了早場第一攤。

懷著充分得到滿足的心情走出電影院，不免俗也要看看媒體評分解禁後，網路上各界的評價。讓我訝異的是，《超級瑪利歐兄弟電影版》似乎收到諸多負評，令人匪夷所思：

《超級瑪利歐兄弟電影版》外媒負評連連：配音平庸、劇情單薄、過度忠於電玩的無趣廣告片

呃...，嗯？

圖／Thru The Lens

看起來好像有哪裡怪怪的，是吧？說本作「配音平庸」的人，我不確定標準到底要多高，但光是傑克．布萊克傳神的庫巴演繹，就絕對跟平庸扯不上任何關係；所有的主／配角，也都有符合人設的表現。「劇情單薄」是真的，然而故事之於瑪利歐遊戲系列，從來就不是重點；況且還是由照明娛樂製作動畫，他們家向來是以輕鬆娛樂的演出表現著稱，會想期待這次電影版能有什麼深度劇情，反而還比較奇怪。

至於「過度忠於電玩」...，這不是超棒的嗎！

世界上的確有一些導演擅長大幅度改編，讓電影成品產生有別於原作的新生命。但大多數時候，忠實還原還是立於不敗的策略。特別是電玩改編電影，過去已經有太多改編得面目全非的慘案，包括瑪利歐自身在 1993 年推出的真人電影，更是任天堂亟欲抹去的黑歷史。這次動畫電影能盡可能照搬遊戲要素，完全是值得嘉許的做法。說到底：什麼時候連「尊重原著」，都成為一項值得批判的缺點？

1993 年的瑪利歐真人電影，是電玩改編史上的一場災難。 圖／任天堂、Hollywood Pictures

假使你是因為媒體評分低落而猶豫要不要進場的玩家，別想那麼多，去看就對了。這些國外所謂的專業影評，似乎都不知道玩家或遊戲粉絲想要看的是什麼，而加諸了一些不合時宜的標準和批判在這部動畫電影上。光從爛蕃茄評論網上，看到影評和觀眾爆米花指數的評分有著極大落差（前者不到 60%，後者超過 95%），就可以略窺一二。普羅大眾的極度好評，也在在說明了：本作的確拍出了我們大多數人希望看到的內容。

一部老玩家看了開懷，小朋友也能笑得開心的動畫電影，《超級瑪利歐兄弟電影版》已經充分達成其核心任務。

※本文略有劇透，但基本不影響觀影體驗。請斟酌參閱

配音：傑克．布萊克的庫巴是超級 MVP！

率領大軍征戰各地的庫巴，是電玩界最知名的壞蛋巨星。 圖／任天堂、照明娛樂

電影上映前一年多的宣傳期間，配音人選是最常引發討論的話題。作為電玩代表性圖騰的瑪利歐，不是由遊戲經典的原始配音員：查爾斯．馬爾蒂內獻聲，而是好萊塢當紅的一線男星：克里斯．普瑞特演出，也有過不少爭議。

遊戲配音跟電影配音畢竟是兩回事，製片方有一些商業或實務考量進行選角，也無可厚非。實際電影看下來，克里斯．普瑞特的聲音表演不敢說是出神入化，但也沒有什麼違和感，觀感相當自然。而一些招牌的狀聲詞，或是那經典的「媽媽咪呀！」也足以讓人會心一笑。

安雅．泰勒－喬伊聲演的碧姬公主，同樣有著恰如其分的表現。礙於角色定位，雖然相對比較沒有戲劇性的演出效果，其勇敢堅毅的個性仍舊表露無遺。現代的碧姬公主，不再只是被動地等待拯救的花瓶，而是能主動迎向挑戰、為捍衛他人幸福奮戰的另一個英雄。這不只符應時代的觀念變遷，其實也和當前的遊戲內容相呼應：近年的瑪利歐遊戲，碧姬公主通常都作為強大的可選用角色登場；甚至在《任天堂明星大亂鬥》中，她更有著凌駕於瑪利歐和庫巴的角色強度！

勁裝飆車的碧姬公主，既美麗又帥氣。 圖／任天堂、照明娛樂

當然，這次電影中要說誰最搶眼，絕對非第一大反派庫巴莫屬。

這並不是庫巴第一次登上大螢幕。早在 2012 年的迪士尼動畫電影：《無敵破壞王》中，他就曾在「電玩壞蛋互助會」的場景登板——手裡還端著對他來說明顯太小的茶杯。但當時候友情客串的庫巴，只意思意思吼個兩聲、吐幾顆火球，沒有角色配音的需要。《超級瑪利歐兄弟電影版》找來傑克．布萊克演出，則讓人不禁驚嘆他的同步率之高，彷彿就是庫巴本人一樣。

擅長喜劇的傑克．布萊克，是美國動畫配音的常客。其中最廣為人知的，當然是《功夫熊貓》系列的主角阿波。而此次庫巴的聲音表現，卻和阿波幾乎沒有絲毫相似之處，其高超的配音實力可見一斑。

表情意外豐富的庫巴，其實還蠻可愛的。 圖／任天堂、照明娛樂

庫巴的戲份之多，某種程度上，堪稱是本劇中反面的主角，也因此有著大量的表演空間。不光是純然的粗暴和霸道，看到他在私下的求婚預演和正式求婚中，流露出的柔情及傻氣，都為角色更添幾分喜感。甚至於，當他動起粗壯的手指彈奏鋼琴、自彈自唱起對碧姬思念的情歌，巨大反差下，更令人忍不住要爆笑出來！聽傑克．布萊克一展職業歌手的好歌喉，唱著沒什麼營養的洗腦歌詞（「Peach Peach Peach Peach Peach...」XD），堪稱是一大名場面了。

其他像是路易吉、奇諾皮奧、大金剛以及各色各樣的配角，配音演出也都有充分展現其各自鮮明的性格。哪怕這部電影的故事的確無甚突出之處，光是能看到各種經典電玩人物粉墨亮相、活潑演出，就已經值回票價。更何況：瑪利歐遊戲也從來不是靠劇情取勝的。

跟瑪利歐談劇情？這是在開什麼國際玩笑？

繽紛多彩的蘑菇王國，為觀眾帶來一場視覺盛宴。 圖／任天堂、照明娛樂

外媒影評批判劇情單薄，在多數電影可能管用，但套在瑪利歐身上就很不恰當。「瑪利歐之父」宮本茂曾多次在不同場合及時期，表明過「瑪利歐的敘事應該盡可能單純易懂」的理念。作為現代動作過關遊戲的始祖，宮本茂很清楚這個歷史級的遊戲定位，其核心在於好玩的遊戲性，一切的內容設計都應該為玩法服務。即便製作成電影也不應該例外。

老玩家也許能舉出一些反例。像是《超級瑪利歐RPG》、《紙片瑪利歐》系列、《超級瑪利歐銀河》等，都是特別著重劇情的作品。不過，《超級瑪利歐RPG》是授權給史克威爾進行開發，《紙片瑪利歐》系列則是任天堂相關的合夥公司 Intelligent Systems 製作，都並非任天堂本家的手筆。《超級瑪利歐銀河》內含的繪本故事雖然讓粉絲津津樂道，但這也並非宮本茂預期的內容，而是年輕設計師希望深化敘事的點子。也因此到了《超級瑪利歐銀河2》，在劇情呈現上反而有意為之的弱化了，由此也可看出宮本茂意外的執著。

希望能讓這系列成為從七歲到七十歲都玩得愉快的遊戲，將這份堅持延續到電影改編上，就是我們現在所見的《超級瑪利歐兄弟電影版》。

這或許也是為什麼任天堂物色合作夥伴時，不是找名氣更響亮的夢工廠、迪士尼／皮克斯等大咖（一方面也可能是因為臭名昭彰的 1993 年電影版，當初就是授權給迪士尼全權製作的，任天堂因此心有餘悸），而是交給技術到位，但故事性相對比較不突出的照明娛樂負責——因為故事如何深刻或具有教育意義，打從一開始就不是任天堂官方所要考慮的。

原本只是神偷奶爸配角的小小兵，意外大紅成為照明娛樂的吉祥物。 圖／照明娛樂

照明娛樂有過哪些知名作品？《神偷奶爸》系列、《小小兵》系列、《寵物當家》系列、《歡樂好聲音》系列，明顯都不是以劇情見長，而是完全喜劇導向、重視娛樂性和兒童接受度的製作方針。我相信正因為如此，使其和任天堂想像中的瑪利歐電影一拍即合。重玩法、輕敘事的宮本茂，加上重娛樂效果、輕故事腳本的照明娛樂，產出的電影會將情節性降到最低，便絲毫不讓人感到意外。

從結果來看，他們的目的明顯，直接排除了故事要如何感人、發人深省的可能性，而是專注在重現電玩：《超級瑪利歐兄弟》世界的種種經典元素。如此做法雖然讓一些劇情顯得可有可無，但也充分再現了瑪利歐遊戲的好玩樂趣。比較微妙的點在於：和穿過綠色水管到達的多采多姿異世界相比，瑪利歐兄弟原生的紐約布魯克林身世，以及他們那典型的義大利多口家庭，反而顯得多餘。包括瑪利歐父親從輕視到認同的過程，也倉促到令人尷尬。

說到底，本作只是需要一個簡單的劇情大綱，用來展現瑪利歐電玩的繽紛樣態。也基於電影得要有頭有尾的慣例，才用最典型的「英雄之旅」框架，鋪排出瑪利歐的奇妙冒險。而當觀眾看完電影後，會被激起要再拿出瑪利歐遊戲打個兩場的想法，就已經達到其「重視玩心」的關鍵目標。

遊戲要素細節拉滿：那些等待舊雨新知發掘的種種

銷售成績傲人的《瑪利歐賽車》，當然在電影中有著吃重的戲份。 圖／任天堂、照明娛樂

作為任天堂的招牌吉祥物，累積了將近四十年的文化資本，瑪利歐改編電影當然有著大量的致敬和彩蛋，滿滿的電玩原作要素充斥畫面各個角落。玩家光是細數電影中各種彩蛋，便已經目不暇給，故事表現如何根本就不是重點了。

包括典型動作過關的《超級瑪利歐兄弟》、《瑪利歐賽車》、《任天堂明星大亂鬥》等，都在本劇中有著豐滿的呈現。而像「敲『？』磚塊會得到特殊力量」的遊戲設定，也得到忠實還原。電影並沒有刻意解釋為什麼會有這些效果，純粹的一筆帶過，直接預設了「這個世界就是如此」，簡單粗暴的處理反而讓人更添好感，也避免有時候可能為了要交代設定，因而拖泥帶水的問題。

網路上已經陸續有強者整理出電影中的種種彩蛋。我在此也就提幾個個人比較印象深刻的點，稍作分享。

音樂：

收錄大量瑪利歐經典配樂曲目，看來值得收藏一份。 圖／任天堂、照明娛樂

瑪利歐遊戲的各首主題配樂，已經是電玩界最具代表性的聲音之一。在這次由任天堂直接授權、監製的動畫電影中，當然也不會缺席。每一個場景都配上對應的經典關卡音樂，讓老玩家聽到熟悉的旋律，都不禁想起過往在蘑菇王國跑跳的情景。作為瑪利歐遊戲正統系列作的音樂製作人：近藤浩治，這次也名列電影版的音樂作曲之一，其深厚的文化與歷史意義不言可喻。

因為遊戲《超級瑪利歐兄弟》首發於 1985 年，這次電影版也很重視年代的情懷。劇中兩段非電玩音樂的插曲，選用的是 Bonnie Tyler 的「Holding Out for a Hero」，和 A-Ha 合唱團的「Take On Me」，皆為二十世紀八O年代的熱門流行名曲。比較有趣的是，由於這兩首歌在當代，經常被用做網路影片的背景音樂，也因此畫面搭配起來，不論是瑪利歐的體能訓練，或休閒白外套金剛的瀟灑飛車，都有股濃厚迷因的詼諧感。不確定這是否為製作組有意為之，但效（笑）果確實相當出色。

火花：

甩尾時輪胎擦出的藍色火花，是瑪車很具代表性的特徵。 圖／任天堂、照明娛樂

在彩虹賽道上，為了閃避藍色慢慢龜的工程車夾擊，瑪利歐驅車左右飄移，過彎時則利用慣性甩尾，後輪此時擦出藍色火花，讓瑪利歐得以甩尾加速奔馳！

當我看到火花噴濺而出、並且車速確實因此短暫加速時，忍不住「喔喔！」暗叫出聲來。只要有玩過《瑪利歐賽車》的玩家，必然都知道這項遊戲演出。而這雖然是只有玩家才懂的表現手法，照明娛樂確實將之實現在大螢幕上，也說明了其製作之用心，以及任天堂監製之確實，就算是如此微小細節，也絕對不馬虎。

橫向捲軸：

碧姬公主給瑪利歐挑戰用的訓練關卡，充滿 2D 瑪利歐的經典元素。 圖／任天堂、照明娛樂

包括前期瑪利歐的體能訓練、中後段瑪利歐與大金剛聯手對抗庫巴軍團，乃至於尾聲與庫巴的最終決戰，有好幾段鏡頭，都是從側面進行拍攝，有意呈現出最初《超級瑪利歐兄弟》橫向捲軸過關的經典遊戲形式。

這種手法，在當代已經全 3D 化的瑪利歐正統系列作——像是《超級瑪利歐 奧德賽》，也是時有所聞。《音速小子》全 3D 化之後的部分關卡，同樣有類似的設計。但套用在電影中，看起來還是非常的新鮮有趣，讓畫面呈現出不同於普通動作鏡頭的張力和趣味性。除了突顯導演的創意巧思，也反映出本作對瑪利歐遊戲機制的敬意。而今電子遊戲產業得以開枝散葉、發展出多樣紛雜的巨觀規模，《超級瑪利歐兄弟》最初石破天驚的開創性意義，絕對是功不可沒。

絮語：期待接下來還有什麼更好玩的演出！

電影中只有驚鴻一瞥的耀西聚落，希望能在續作中看到全貌！ 圖／任天堂、照明娛樂

一部時長九十多分鐘的動畫電影，已經讓老玩家得到大大滿足。這部滿滿細節、充分還原電玩元素的誠意之作，相信也足以讓沒有接觸過遊戲的觀眾獲得愉快體驗，並且會想實際來玩玩看。

而即便已經塞了那麼多彩蛋，瑪利歐、乃至於任天堂數十年的厚實積累，仍有超多相關要素來不及放進去。像是備受玩家喜愛的耀西，只有一個鏡頭匆匆兩秒帶過；加上尾聲第二段片尾彩蛋，可以預期牠將會是續集的要角。壞利歐、水下關卡、瑪利歐的身世之謎（與耀西島有關），以及其他各種不同的力量變身等，也都是未來可以再做發揮的內容。事實上，他們就算只拍《瑪利歐賽車》的內容、整整九十分鐘都在尬車，像我一樣會買單的觀眾，大概也不在少數。

只是，光第一部動畫電影，他們就要磨那麼多年，要想看到下一部，恐怕還有得等了。只希望這次票房能一路長紅，讓任天堂能更有信心，積極地進行續集的製作。至於在此之前，就讓我們打開 NSwitch，回味一下瑪利歐遊戲的美好之處吧。

*任天堂官方的數位商店「Nintendo eShop」，或許是配合電影上映舉辦特賣，其中四款瑪利歐指定遊戲享有折扣優惠。有興趣而且尚未購買的玩家，趁此機會納入收藏，或許也是不錯的主意：

圖／任天堂、照明娛樂