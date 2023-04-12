「瑪利歐」差點變黑道大哥？片子狂賣 幕後八卦大公開

由任天堂經典電玩改編的動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」，上片後在全球各地都開出超級大紅盤，全台首日飆破3235萬，不但創下史上動畫片在4月推出的最佳成績，周末假日各地影城也都人潮洶湧，都是爸媽帶著小孩去欣賞，香港也是今年開年以來的新片首日賣座冠軍，北美估計5天可望賣破2億美元。不過為主角瑪利歐獻聲的克里斯普萊特卻透露，為了讓角色的義大利血統忠實呈現，他故意加重口音，卻被嫌太像「黑道家族」裡的主角。

「超級瑪利歐兄弟電影版」的瑪利歐和其弟路易吉，這兩個名字都是來自於義大利，所以克里斯普萊特本來希望能夠讓角色較「忠於原味」，當他被宣布將替瑪利歐獻聲時，曾遭到電玩原角色配音者查爾斯馬丁奈特粉絲砲轟，壓力非常大，才更求好心切，結果反倒讓一部闔家觀賞的歡樂動畫變得太像黑幫影片，不得不趕快收回來，不斷調整。

有趣的是，在片中為路易吉獻聲的查理戴，也碰到類似的情形，老是被提醒：「不要那麼『四海好傢伙』，收一點，謝謝。」一般觀眾倒是認為「超級瑪利歐兄弟電影版」將電玩遊戲最經典的角色、關卡等重現，從小玩到大的粉絲直呼保留原汁原味，相當滿意，觀後評分極佳，也讓片子票房居高不下，5天破兩億美元的速度，比近期的漫威大片有過之而無不及。

查理戴聲音演出弟弟路易吉，也曾被認為有幫派分子的感覺。（路透資料照片）

克里斯普萊特為瑪利歐獻聲，差點演成黑幫大哥。（路透資料照片）