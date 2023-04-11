《Re:從零開始的異世界生活》動畫第三季製作確定 同步公開10周年紀念手遊
日本動漫盛會 Anime Japan 2023 今（25）日展開，《Re:從零開始的異世界生活》動畫宣布第三季製作確定，同步公開 10 周年紀念遊戲新作《Re:從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》。
角川於 Anime Japan 2023 的《Re:從零開始的異世界生活》直播活動中，釋出動畫第三季 PV 以及前導視覺，新季度的故事預計會在水門都市「普利斯提拉」展開。為慶祝動畫邁入新階段，原作插畫大塚真一郎親繪賀圖。
◪AnimeJapan解禁情報①◪— 『Re:ゼロから始める異世界生活』公式 (@Rezero_official) 2023年3月25日
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』
ティザービジュアル解禁。
2nd season放送から2年の時を経て…
3rd seasonの製作が決定。
水門都市プリステラを舞台に水面に立つスバルとエミリアを描いたビジュアルを是非ご覧ください。#リゼロ #rezero #AJ2023 #AnimeJapan pic.twitter.com/CS0sWsY8DP
◪AnimeJapan解禁情報③◪— 『Re:ゼロから始める異世界生活』公式 (@Rezero_official) 2023年3月25日
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』
原作イラスト：大塚真一郎描き下ろし
『3rd season製作決定記念』イラスト公開。
お祝いに相応しく、作品登場キャラクターが大集合！#リゼロ #rezero #AJ2023 #AnimeJapan
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/5xah1Z27Sp
除了公開動畫相關的喜訊，活動期間也揭露紀念作品系列 10 周年的手機遊戲《Re:從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》。該作由原作者長月達平監修，強調以「魔女復活」為主題描繪全新的故事。玩家可以在遊戲內與熟悉的角色收集素材、搜索大地、進行戰鬥，一起走出全新的異世界生活。
《Re:從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》將由 Elemental Craft 開發，預計登陸 iOS、Android 雙平台，採基本免費遊玩制度，遊戲內仍有課金要素。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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