《Re:從零開始的異世界生活》動畫第三季製作確定 同步公開10周年紀念手遊

日本動漫盛會 Anime Japan 2023 今（25）日展開，《Re:從零開始的異世界生活》動畫宣布第三季製作確定，同步公開 10 周年紀念遊戲新作《Re:從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》。

角川於 Anime Japan 2023 的《Re:從零開始的異世界生活》直播活動中，釋出動畫第三季 PV 以及前導視覺，新季度的故事預計會在水門都市「普利斯提拉」展開。為慶祝動畫邁入新階段，原作插畫大塚真一郎親繪賀圖。

除了公開動畫相關的喜訊，活動期間也揭露紀念作品系列 10 周年的手機遊戲《Re:從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》。該作由原作者長月達平監修，強調以「魔女復活」為主題描繪全新的故事。玩家可以在遊戲內與熟悉的角色收集素材、搜索大地、進行戰鬥，一起走出全新的異世界生活。

《Re:從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》將由 Elemental Craft 開發，預計登陸 iOS、Android 雙平台，採基本免費遊玩制度，遊戲內仍有課金要素。