《陰陽師》首度以動畫方式呈現 公開源博雅、安倍晴明角色立繪
動畫《陰陽師》於今日（25 日）起始動的「AnimeJapan 2023」活動上，公開了主要角色的立繪，並確定將在今年於 Netflix 上獨家播出。
官方表示《陰陽師》動畫將聚焦在安倍晴明及源博雅兩大主角的故事，描述兩人解決陰界和陽界各種事件，也會加入原創劇情。
回顧《陰陽師》這個 IP 的歷史，最早為日本作家夢枕貘在 1986 年發表的小說，以歷史上實際存在的陰陽師「安倍晴明」為主角，過去也被重新編寫成電影和漫畫，動畫改編則為頭一遭。
「AnimeJapan 2023」於 3月 25、26 日在東京國際展示場舉行，至今已邁入 10 周年，今年以「動畫不停止！（アニメはとまらない！）」為活動標語。
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