網路漫畫改編影集「末日騎士」 男神金宇彬化身傳奇快遞員

33歲韓國男星金宇彬曾在2017年因罹患鼻咽癌停工，去年帶著電視劇「我們的藍調時光」和電影「外星＋人」回歸，主演Netflix影集「末日騎士」也終於在今（29日）公布上線日期，金宇彬在劇中飾演傳奇快遞員與末日騎士「5-8」，他表示，拍這部戲真的很開心，希望觀眾能看見我們所有人的努力，在看戲時和我一樣享受每一刻。

「末日騎士」改編自廣受好評的網路漫畫，由一群外號「末日騎士」的快遞員如何不顧生命危險，在污染嚴重且嚴格劃分社會階級的反烏托邦世界運送必需品，劇情描述韓國遭受嚴重空氣汙染，迫使人類仰賴氧氣面罩維生，而一位名叫「四月」的難民就在這樣的時空中踏上驚心動魄的旅程，見證傳奇快遞員「5-8」如何在殘破不堪的韓國，對抗隻手遮天的千明集團。

另一位男神宋承憲則飾演千明集團唯一繼承人，預計將是反派，姜有晳飾演一名將「5-8」視為偶像的少年，李絮則飾演國防安全司令部少校，詮釋各角色在末日後奮力求生的故事。「末日騎士」由「偷天對決」、「監諜任務」導演曹義錫執導。「末日騎士」將於5月12日於Netflix獨家播出。

男神金宇彬的新作「末日騎士」即將推出。圖／摘自IG

「末日騎士」海報釋出。圖／摘自IG