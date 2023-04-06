壓抑主婦陷禁忌快感！日本同名小說改編劇《紙之月》肉體交纏解放慾望

經常在韓劇中飾演「霸氣女強人」的金瑞亨，繼去年暖心療癒劇《離別的食譜》中飾演癌末妻子後，今年將主演改編自日本作家角田光代，創作的日本同名小說《紙之月》月火連續劇，再次挑戰人妻角色。不過有別於她正氣凜然的形象，她此次詮釋的角色將做出違背道德常理的事，還發展出禁忌不倫戀，對戲小鮮肉甚至小她26歲。

圖／摘自ENA官網

《紙之月》改編自日本作家角田光代創作的日本同名懸疑小說，曾在2014年改編成電視連續劇及電影版，前者由原田知世飾演女主角，後者則是宮澤理惠，她還憑著此角獲得第27屆東京國際影展最佳女主角獎、第38屆日本電影金像獎最佳女主角獎，原作本身以及改編影視作品都頗受好評。

圖／翻攝自YouTube

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韓劇版《紙之月》將由《60天，指定倖存者》柳鍾善導演與鄭元熹共同執導，即將在4月10日起播出。故事講述家庭主婦劉怡華（金瑞亨 飾）在婚姻中得不到丈夫關心，日復一日過著枯燥乏味的生活，她開始到銀行上班後想找回自身的價值。不過在一次意外挪用客戶的錢後，她從中嚐到自由的滋味，接著陷入無法自拔的漩渦中。《夏娃的醜聞》裕善將飾演她的閨蜜柳秋天、《邪門》徐令姬飾演想躋身上流社會的家庭主婦。

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小鮮肉李時雨（이시우／尚未正名）去年曾出演KBS特別劇《污點》，曾在《Do Do Sol Sol La La Sol》中飾演李宰旭英年早逝的朋友，以及《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》孤獨的副三代張弼昇。此次他將與金瑞亨發展出一段不倫戀，日本電影版中，女主角為了他挪用客戶財產越陷越深慘遭拋棄，最後落魄逃離日本。在最新曝光的預告片中，可以看到金瑞亨跟李時雨肉體交纏，兩人對視時眼神炙熱，大尺度場面讓人看得臉紅心跳，金瑞亨也頗有當年宮澤理惠的冷靜壓抑。

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另外《潘朵拉：偽造的樂園》孔正煥將飾演金瑞亨的丈夫、《Law School》李天熙飾演裕善的前夫、《Uncle》尹熙錫飾演徐令姬的丈夫、《花開時想月》「中殿」卞瑞允飾演李時雨好友、SISTAR成員尹寶拉也將出演。