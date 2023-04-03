BL動畫《佐佐木與宮野》推出電影版 高中生遇壞壞學長獲救贖

深受廣大觀眾喜愛的《佐佐木與宮野》在動畫第一季結束後，推出《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》，預計將於4月21日起獨家在全台威秀戲院上映，電影於今日(3月28日)推出正式預告，並將於3月31日中午12:00起販賣電影預售票，除了線上販售外，春假期間舉辦的(4/1-4) 「台中國際動漫節」也將在「BHB X羚邦攤位」現場做電影預售票販售。

《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》故事敘述因為外表秀氣而略感自卑的高中生：宮野由美，某天在校園中因為一場霸凌事件認識了外表有點壞壞的學長：佐佐木秀鳴。兩人在此之後經常談心，從借書開始，兩人的心思與距離開始產生變化，這樣算是互相喜歡嗎？

隨著時間進入冬季，佐佐木即將面對大考，隨之而來的畢業典禮就在眼前了，考量到必須全神貫注準備考試的佐佐木，兩人更加珍惜上下學的短暫獨處，分享溫暖又甜蜜的青春時光。

為宮野配音的齊藤壯馬表示：「宮野的容貌與舉止雖然秀氣，內心卻頗為熱情，很在意別人對自己的看法，因此不會主動表達出內心真正的想法，但只要說到自己喜歡的事物時，又會展現出超凡的熱情而且嘴上滔滔不絕，這種衝突的人格我非常能夠認同！我自己也是這樣的人。」

在為電影配音時，齊藤壯馬也被作畫中各個微妙的細節震撼到了，他表示：儘管描寫的是高中生的日常，但是製作團隊對於環境四周景物的季節變化、兩人即將面對畢業時在心境上的描寫，都非常細膩，每一個畫面都很唯美，他說：「這樣的畫風非常符合我個人口味，也希望觀眾會喜歡。」

為此，電影公司推出超值雙人放閃預售票，除了兩張電影票之外，還有佐佐木與宮野學生證風小卡，再加贈A4透明海報一張，甜蜜效果翻倍；但如果你和他是遠距離戀愛，無法一起相依相偎著看電影，電影公司也貼心地推出單人獨享票，電影票以前導海報做設計，同樣搭配佐佐木與宮野的學生證風小卡，滿足觀眾各式的需求。

宮野。羚邦提供

佐佐木與宮野。羚邦提供