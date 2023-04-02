遊戲工商之王《突襲：暗影傳說》將推出動畫系列！ 前漫威電視動畫總裁操刀

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／Plarium Global
圖／Plarium Global

工商之王《突襲：暗影傳說》（Raid: Shadow Legends）涉足影視圈，將推出系列「仲裁者的召喚」（暫譯，Call of the Arbiter），預計 5 月 18 日開播。

《突襲：暗影傳說》為一款 2018 年由 Plarium Games 開發、發行的回合制 RPG 手遊，其以贊助諸多 YouTuber 和 Twitch 實況主聞名，廣告涵蓋範圍之廣，堪稱遊戲界工商霸主，因此曾讓遊戲成為一股網路

外媒《報導》消息指出，《突襲：暗影傳說》將成 10 集的限量動畫系列「仲裁者的召喚」。將有多位原作遊戲角色登場，並以仲裁者為中心發展劇情。仲裁者是一位試圖複興 Teleria 大地的古代守護者，這片土地因被眾神遺棄並在衝突中遭到破壞。

圖／Plarium Global

製作陣容方面，請來前電視與動畫總裁 Eric Rollman，並與曾參與執導 2012 年 DC 動畫《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》的 Jay Oliva 合作製作。

「仲裁者的召喚」預計 5/18 起開播，每週會在官方 YouTube 頻道上更新播出一集，有興趣的讀者可準時鎖定。

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