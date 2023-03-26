誠惶誠恐！韓生草系coser低成本重現《鈴芽之旅》的椅子 網笑：難怪大臣要跑

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／2022「すずめの戸締まり」製作委員会、推特@Rena_Angel1111
圖／2022「すずめの戸締まり」製作委員会、推特@Rena_Angel1111

新作《》近日在台上映，劇中的椅子有著相當重的戲份。有韓國 Coser 便以低成本的方式，扮演這張陪伴鈴芽幾乎一整部電影的椅子，成果相當生草。

《鈴芽之旅》描述少女鈴芽，在因緣際會下打開了塵封災難的「後門」，為了阻止災害持續發生，鈴芽便與關門師「草太」周遊九州、四國、關西和東京，展開關門之旅，並回想起遺忘已久的記憶。

除了鈴芽與草太，還有名為大臣的貓，以及鈴芽的椅子這兩個要角。其中椅子是鈴芽小時候用過的兒童座椅，因為一些狀況少了一支腳。戲裡草太一度跟椅子合而為一，形成椅子會動的奇景。

來自韓國的 Coser「Rena_Angel」便在使用最少材料花費的情況下，裝扮成鈴芽的椅子。根據其分享的使用材料，主要用紙箱、膠帶完成椅身與椅背，椅子的眼睛也沒有漏掉，最後放上自己的背，以兩手與左腳支撐，右腳則是收起代表椅子不見的那支腳。由於太過生草，留言區一部分網友笑歪，另外有人開玩笑表示難怪大臣會要跑。

事實上，Rena_Angel 的低成本 cos 以《英雄聯盟》相關題材見長，從英雄、技能、眼、野怪，到問號標記都能扮，恥力無限。有興趣的讀者可追蹤 Rena_Angel，鎖定更多生草扮妝。

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